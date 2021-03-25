Глава "Укравтодора" пообещал перевести "ГосдорНИИ" на европейские стандарты

Дорожная отрасль Украине до 2023 года должна полностью перейти на европейские стандарты и принципы, эти реформы начнутся с государственного дорожного научно-исследовательского института ГП "ГосдорНИИ".

Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков в ходе презентации трехлетнего плана трансформации агентства в ГП "ГосдорНИИ", передает Интерфакс-Украина

По словам Кубракова, именно "ГосдорНИИ" будет отвечать за внедрение реформ при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Команды поддержки реформ при "Укравтодоре", а также "Укравтодора".

Как заявил Кубраков, комплекс мер, которые планируется принять, можно разделить на несколько направлений.

Первое – предотвращение коррупционных рисков на всех уровнях. Речь идет о переводе всей тендерной документации в электронный формат. Планируется создавать методологию закупок для разных видов работ, продолжается разработка открытого реестра асфальтобетонных заводов и калькулятора учета опыта подрядчика. Последние проекты реализуются при поддержке проекта TAPAS, финансируемого правительством США.

Второе – управление качеством дорог. "Укравтодор" уже обновил подход к мониторингу дорог, а в 2021 году продолжится сбор инструментальных данных об эксплуатационном состоянии дорог. К 2022 году планируется полностью автоматизировать процесс приоритезации дорожных работ через систему HDM-4, которую используют 134 правительства по всему миру.

На крупнейших дорожных проектах планируется применить международно признанные формы договоров, в том числе FIDIC, NEC и др. Это означает, что система ценообразования, арбитраж и другие системные вещи будут приведены к стандартам ЕС.

Государственный научно-исследовательский институт "ГосдорНИИ" – научное учреждение по вопросам строительства, ремонта и эксплуатационного содержания дорог и транспортных сооружений, это главная организация по вопросам ценообразования в дорожной отрасли.

Сфера деятельности ГП "ГосдорНИИ" охватывает разработку теоретических основ, экспериментальных лабораторных и натурных исследований, внедрение результатов работ в практику строительства дорог и мостов, их содержание, обследование, ремонт и реконструкцию с разработкой нормативно-инструктивного обеспечения.