Больше тысячи украинцев открыли бизнес в Польше в прошлом году

Все больше украинских мигрантов начитают свой бизнес в Польше, несмотря на коронакризис.

Как пишет польское издание "Rzeczpospolita", по состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования (ZUS) в Польше было зарегистрировано 5,9 тыс. украинских граждан, которые имеют свой бизнес, за год их количество выросло более чем на 20%, передает Польское радио.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тыс. иностранцев, которые занимается предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Издание отмечает, что несмотря на пандемию также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. В конце 2020 году более 2 тысяч из них вели в Польше зарегистрированную хозяйственную деятельность. В этом им помогла запущенная летом прошлого года правительственная программа Poland Business Harbour, облегчающий открытие бизнеса в Польше, среди прочих, белорусским специалистам по IT-сектора.

По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).