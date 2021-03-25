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Больше тысячи украинцев открыли бизнес в Польше в прошлом году

Больше тысячи украинцев открыли бизнес в Польше в прошлом году

Все больше украинских мигрантов начитают свой бизнес в Польше, несмотря на коронакризис.

Как пишет польское издание "Rzeczpospolita", по состоянию на конец 2020 года в Учреждении социального страхования (ZUS) в Польше было зарегистрировано 5,9 тыс. украинских граждан, которые имеют свой бизнес, за год их количество выросло более чем на 20%, передает Польское радио.

В целом на конец прошлого года в Польше было зарегистрировано более 21,5 тыс. иностранцев, которые занимается предпринимательством, что на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего среди них было предпринимателей из Украины.

Издание отмечает, что несмотря на пандемию также увеличилось количество предпринимателей из Беларуси. В конце 2020 году более 2 тысяч из них вели в Польше зарегистрированную хозяйственную деятельность. В этом им помогла запущенная летом прошлого года правительственная программа Poland Business Harbour, облегчающий открытие бизнеса в Польше, среди прочих, белорусским специалистам по IT-сектора.

По статистике ZUS, белорусы в 2020 году стали второй группой иностранцев, которая чаще всего регистрировала свою хозяйственную деятельность в Польше.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

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Джерело:  Польское радио


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Лучше б Rzeczpospolita написала, сколько сотен тысяч поляков открыли свои бизнесы в сша, германии, великобритании, норвегии, франции за последние 10-15 лет
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26.03.2021 14:08 Відповісти
Рыба ищет где глубже,человек где лучше.
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26.03.2021 14:12 Відповісти
А кацап з набутилкіно-скалєнвставанії досі вірить у "єдутМитьТуалєти" **#нуті кацапи.
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26.03.2021 17:23 Відповісти
Зеленського мабуть не почули наші заробітчани, коли він просив щоб ті верталися в свою країну, коли він прийде до влади...Навіть інвестійні "няні" та "суперові" кредити від Зевлади не можуть повернути наших людей. Пустозвони...
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26.03.2021 19:01 Відповісти

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