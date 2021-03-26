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Ryanair летом запустит два маршрута из Украины на острова Греции

Ryanair летом запустит два маршрута из Украины на острова Греции

Авиакомпания Ryanair летом 2021 года запустит прямые рейсы из Киева и Одессы на греческие острова Керкира и Крит.

Согласно опубликованному расписанию, лоукостер с 4 июля соединит Одессу и Керкиру двумя еженедельными рейсами, передает avianews.com.

Самолет будет вылетать из Керкиры в 13:00 по средам и в 19:05 по воскресеньям. Вылеты из Одессы в Керкиру запланированы на 15:40 по средам и на 21:45 по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа.

Стоимость авиабилетов Одесса-Керкира начинается от 27 евро в одну сторону по самому дешевому тарифу Value. Он включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничений по весу.

6 июля Ryanair планирует начать полеты из киевского аэропорта "Борисполь" в город Ханья на острове Крит. Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам. Вылеты из Ханьи запланированы на 07:05, вылеты из Киева - на 10:25. Время в пути составит около 3 часов.

Авиабилеты Киев-Ханья продаются по цене от 26 евро в одну сторону с учетом сборов по тарифу Value.

На данный момент Греция не позволяет въезд в страну туристов из Украины. Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует мониторить информацию относительно открытия греческих границ для иностранных путешественников.

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Джерело:  avianews.com


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