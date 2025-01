Банк Англии представил новую банкноту с изображением математика Алана Тьюринга. ФОТО

Банк Англии представил дизайн новой банкноты номиналом 50 фунтов стерлингов, на которой будет изображен английский математик и криптограф Алан Тьюринг.

Банкнота поступит в оборот 23 июня – в день рождения Тьюринга, передает Интерфакс-Украина.

Тьюринг известен как создатель метода, позволившего дешифровать сообщения немецкой шифровальной машины "Энигма" (Enigma) во время Второй мировой войны.

Его более поздние разработки использовались при создании первых персональных компьютеров. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

"Тьюринг наиболее известен своей работой по взлому шифра, которая помогла положить конец Второй мировой войне. Однако помимо этого он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем компьютерной науки. Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует", – сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

