АРМА начало поиск управляющего для арестованного трубопровода Медведчука

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) объявило о начале конкурсного отбора управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", принадлежащий ООО "ПрикарпатЗападтранс".

Об этом сообщил глава АРМА Виталий Сигидин, передает пресс-служба ведомства.

"Поскольку речь идет о стратегически важном объекте, к участникам конкурса предъявлены дополнительные требования, в частности наличие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам на территории Украины, а также не менее 5 лет опыта соответствующей деятельности", – отметил чиновник.

По словам Сигидина, АРМА будет принимать документы для участия в конкурсе по 9 апреля включительно.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).