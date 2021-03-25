АМКУ рекомендовал крупнейшим сетям АЗС снизить цены на бензин и дизтопливо

Антимонопольный комитет (АМКУ) считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей.

В связи с этим АМКУ предоставил крупным розничным сетям обязательные к рассмотрению рекомендации, передает пресс-служба Комитета по итогам заседания 25 марта.

Рекомендации предоставлены сетям, работающим под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

Антимонопольный регулятор рекомендовал этим сетям АЗС предпринять меры по установлению розничных цен на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке и отвечал объективной ситуаций на рынке.

По итогам проведенного анализа АМКУ установил, что в январе-марте 2021 года курс доллара США к гривне снизился на 2,8%, средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, дизтопливо – на 9,4%.

В то же время средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%, на дизельное топливо – на 12,93%, на автогаз – на 21,15%.

При этом АМКУ подчеркивает, что с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

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"Как показывает опыт, отечественные операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на увеличение европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую ​​тенденцию (увеличение) на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такого быстрого "обратного" процесса не происходит", – отмечают в АМКУ.

В то же время Комитет обращает внимание, что снижением европейских котировок должно обеспечить снижение закупочных цен на нефтепродукты на территории Украины, а следовательно является основанием для изменения розничных цен.

В то же время тенденция к повышению и поддержанию основными участниками рынка розничных цен на информационных табло стационарных АЗС, при снижении оптовой стоимости ресурса и при отсутствии объективных на то причин (факторов), может привести к дополнительным финансовым затратам потребителей,

"Такие действия могут привести к искажению конкуренции между участниками рынка – операторами стационарных АЗС", – поясняет АМКУ предоставление вышеуказанных рекомендаций.