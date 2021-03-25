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У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, – СНБО

У Януковича и Азарова могут быть активы в Украине, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут быть активы в Украине, о чем вскоре станет известно.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит. Сейчас, когда Кабинет министром и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас от нашего народа нет никаких тайн. Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - сказал Данилов в эфире радио "НВ". 

Секретарь СНБО также добавил, что "санкции в отношении Януковича и Азарова не являются популизмом", передает Интерфакс-Украина.

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО) не оказывают влияния, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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