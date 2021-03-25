БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2082 відвідувача онлайн
Новини
1 098 2
Київ (4603) Київпастранс (150) тендер (2113) автобус (236)

"Киевпасстранс" объявил тендер на закупку автобусов на 600 миллионов за средства кредита ЕИБ

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 12-метровых низкопольных автобусов и сопутствующих услуг на ориентировочную сумму 18,6 млн евро (614 млн грн), контракт на поставку которых будет финансироваться за средства Европейского инвестиционного банка в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины".

Согласно объявлению в онлайн-версии Официального вестника ЕС, автобусы должны быть полностью низкопольными, оснащены дизельным двигателем, рассчитаны на 105 пассажиров (в том числе 30 сидячих), передает Интерфакс-Украина.

Кроме автобусов, также закупаются инструменты и оборудование для их обслуживания и ремонта, основные запасти, доставка техдокументации и сопутствующих услуг.

Заявки на участие принимаются до 14 мая 2021 года.

Согласно условиям, длительность контракта – 22 месяца, первые поставки – не позднее восьми месяцев с даты получения авансового платежа.

Количество автобусов не указывается (это может быть различное число в рамках указанного бюджета). Но, как сообщалось, в рамках программы "Городской общественный транспорт" Киев запланировал купить 112 автобусов.

В рамках этой программы Киев в 2020 году объявлял тендер на закупку автобусов за 18 млн евро, но работающих на газу, однако безрезультатно.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
снова закупят Пазики не в первый раз! на худой конец Мазы...ох и жулье! и главное инструмент шобы их ремонтировать!
показати весь коментар
25.03.2021 21:31 Відповісти
Опять за кредитные средства закупят импортные автобусы вместо отечественных, при этом цена будет отличаться в лучшем случае на несколько процентов. Вот так местные мародеры типа педальки клычка убивают наше машиностроение на радость нашим закордонным "друзьям".
показати весь коментар
25.03.2021 22:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 