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Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за ложные сообщения о минировании

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" №1292-IX.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ призван уменьшить количество заведомо ложных сообщений о минировании объектов и обеспечение экономии ресурсов органов власти, задействованных для проверки ложной информации.

По данным Национальной полиции, за 2019 год следователи начали досудебное расследование около 2 тыс. уголовных преступлений, предусмотренных соответствующей статьей 259 Уголовного кодекса, что вдвое больше, чем в 2018 году. При этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

Закон вводит уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждений здравоохранения или учебных заведений. Согласно документу, за это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Кроме того, статья 259 Уголовного кодекса дополнена примечанием, которым определяется термин "критически важные объекты инфраструктуры".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 2 марта.

Изначально также предлагалось дополнить наказание за заведомо ложные сообщения об угрозе граждан возможностью конфискации имущества, но ко второму чтению эти пункты были изъяты из законопроекта.

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Зря убрали пункты о конфискации ведь эти "минёры" ко всему прочему наносят и существенный материальный урон.
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25.03.2021 20:11 Відповісти
клоун
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25.03.2021 20:23 Відповісти

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