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Власти РФ начнут собирать паспортные данные пользователей соцсетей

Власти РФ начнут собирать паспортные данные пользователей соцсетей

Роскомнадзор планирует запрашивать номера паспортов, адреса проживания, телефоны и электронную почту при регистрации новых аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на соответствующий проект приказа российского ведомства.

Согласно документу, проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", которые частично вступили в силу в марте.

В соответствии с проектом приказа Роскомнадзора, у пользователя соцсетей будет возможность выбрать, через какую систему давать согласие на обработку персональных данных – через собственную платформу соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. Если пользователь выберет ЕИС, ему придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Из документа следует, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

При этом в проекте Роскомнадзора не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через ее платформу.

Автор поправок, депутат "Единой России" Антон Горелкин пояснил, что собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов. По его словам, в случае несоблюдения соцсетями этих требований им грозит штраф до 100 тыс. рублей.

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Джерело:  Коммерсант


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