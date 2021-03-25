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Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов

Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов

Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление льгот в рамках специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законом о внесении изменений в Таможенный кодекс (№1294-IX) до 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины", – отмечается в сообщении.

При этом перечень и объемы ввоза таких товаров будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Вторым подписанным президентом законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№1293-IX) до 2035 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оборудования и комплектующих к нему для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".

Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестдоговору.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 2035 года устанавливать льготные ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога проекты со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств будет учитываться в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

"Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законы 2 марта.

Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

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Топ коментарі
+4
Дарагие рибята!
А вы не забыли вписать в закон, что ввезенное по льготам оборудование нельзя просто продавать?
Инновацыонные, млять, технопарки вас ничему не научили?
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25.03.2021 16:33
+4
Мне кажется, я уже знаю фамилии нескольких "крупных инвесторов" (возможно даже, единственных): Ахметов, Калломойский, Фирташ, Новинский, Мертвечук, Косюк...
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26.03.2021 08:18
+3
Благополучем народа движет рост экономики, рост экономики движит производительность труда (оциффровывание и механизация процессов труда (механизированные, роботоризированные станки, линии по производству всего в том числе чипов и вакцин), а станки и роботов создают люди, своей головой и руками,для этого нужны здоровые, грамотные люди, что бы люди были грамотные и здоровые надо образование, наука и медицина, что бы была наука на ее должен быть спрос, что бы был спрос должна быть свобода и конкуренция на основе демократии и верховенство права, а не лобисткие законы для власти и олигархов, которые мешают населению экономической деятельности, разве население , захочет вкладывать деньги и время в бизнес когда для крупного бизнеса созданы преференции по закону,когда им предоставляется гос.ресурсы и возможность не платить налоги,-это выброшенные деньги и время, а еще вне закона власть и олигархи,занимаются рекетом и рейдерством,вымагая урожай у фермеров, активов в том числе Земли принадлежащих гражданам и государству по сути тем-же гражданам. Экономика должна развиваться на основе демократии и верхрвенства права, тогда и будет конкуренция , а в конкурентной среде цены на товары и зарплаты уровновешивается, а вслучае разрыва от неурожая или других бедствий, не работающим выделяется дотация, главное создавать конкурентные и свободные условия для производства товаров и услуг,одинаковые для всех, как можно большими участниками эконом.деятельности, которые со временем могут укрупняться в кооперативы и АО, но это должно идти естественным путем, когда другие владельцы могут продавать и покупать часть бизнеса, Землю, не за 3 тыс. $ за 1 га, а как в ЕС за 50 если свободный рынок Земли без ограничений, как в Голландии и Германии и то там есть ограничения или за 10-15 с ограничениями только участникам общины, как в Польше, Венгрии.
Этим же законом про крупных инвесторов,лобируется занятие экономической деятельностью при помощи преференций небольшой группы людей, которые по специальным договорам с властью могут вкладывать капитал не менее 20 миллн.евро ,к тому же завозя без налогов оборудование из за границы, гробя нашу основу экономики производство - оборудования, фундамент производительности труда, - основа роста экономики,пользуясь бесплатно в больших обемах природными ресурсами народа и не платя налоги,которые должны идти на образование и мелицыну, что мы в результате получим не европейские зарплаты на сегодня, и выжатый лимон вмесо мелицыны и образования за счет налогов на завтра. Для остального населения с принятием таких лобистких законов занятие экономической деятельностью становится убыточныeм,а значит специально законами создаются условия при которых население , а значит народ и страна в целом не могли ни чего производить, обслуживать свои потребности,делать иследования в науке и технологиях в том числе при производстве вакцин и жлать милостыню, а в современных условиях а в современныз условиях вакцын, оружия можно , что ьы спасти сеья можно не дождаться,- это все равно , что поставить украинцев на грань вымерания.
Из Украины планормерно делают страну с убыточной экономикой и большими долгами,- с запуганным от болезней и природных котаклизмов населением, без своего производства вооружения, вакцин,первобытных люлей без самоорганизации , зависящих от хозяев олигархов,у которых есть преференции и инвест няня, а над ими стоят иностранные хозяева,при том не зависимо с какой стороны, которые гарантируют им свободу, безопастность и сохранение богатств. Все по класике колониализма,боьшевизма и нацизма ни чего личного просто ...враги.
показати весь коментар
25.03.2021 21:22
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Дарагие рибята!
А вы не забыли вписать в закон, что ввезенное по льготам оборудование нельзя просто продавать?
Инновацыонные, млять, технопарки вас ничему не научили?
показати весь коментар
25.03.2021 16:33 Відповісти
Нічого... Відіб'ємо з ФОПів.
Хто би що не казав, але це показове видбілювання ФОПівських схем, разом з цілою купою справжніх ФОП, що тримають власний, сповна чесний бізнес, на догоду псевдо-інвесторам, що потім виглядають як Стєпашкині прокладки... Ну нема, що сказати, одні лайливі слова на думці...
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25.03.2021 17:59 Відповісти
Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов - Цензор.НЕТ 9304
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25.03.2021 18:44 Відповісти
Правильное решение.
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25.03.2021 20:04 Відповісти
Я завтра договорюсь с "польской" фирмой, которая якобы инвестирует 20млн,и будем продавать в Украине оборудование без уплаты налогов и таможенных пошлин. Прикольное решение, ведь правда?!
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25.03.2021 20:30 Відповісти
Договоритесь,только думаю что и 20 дол.они в вас не инвестируют. А сидеть на диване и любое нормальное начинание навозом поливать,это ж так патриотично!
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25.03.2021 22:15 Відповісти
Все эти льготы на инвестиции пишуться под олигархов.
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25.03.2021 22:21 Відповісти
Да какая разница? Львиную долю рабочих мест дают те же олигархи,важно их направить в правовое русло. Чем плох завод Фишер в Мукачево,Пепси,Филип Морис ,индезит или Еврокар выпускающий шкоду в Солотвино?
У кацапов и мерседес,ауди,бмв,самсунг и т.д. А мы как полное днище ладу калину агрессорскую собираем в Запорожье.
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25.03.2021 22:31 Відповісти
Шкода Еврокар - это не машина, а досадное недоразумение)
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25.03.2021 22:38 Відповісти
Лада из Запорожья лучше будет?
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25.03.2021 22:48 Відповісти
В нормальной экономике именно крупный бизнес это источник налогов, а мелкий бизнес это источник рабочих мест.
Если бы ввоз всего технологического оборудования освободили от НДС то да, а когда помогают и так сильным то нет.
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25.03.2021 23:11 Відповісти
Так из чего будет платить налоги крупный бизнес,если не будет создавать рабочих мест? Все взаимосвязано.
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25.03.2021 23:18 Відповісти
Без обид, но ты не правильно это понимаешь. От рабочего места платит налог именно работник, крупный бизнес платит налог от прибыли.
Основная выгода малого бизнеса в создании рабочего места - малый бизнес снимает социальную нагрузку с государства. Человек не пополнил армию безработных.
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25.03.2021 23:29 Відповісти
Как говорил Козьма Прутков "Зри в корень" Для того,что бы работник заплатил,ему надо это самое место кому то создать. С рабочего высчитывают 18+1,5% и предприятие платит за него ЕСВ еще 22%.
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25.03.2021 23:43 Відповісти
Ну так зри в корень, а не очаровывайся процентами. А из того что ты перечислил только 18% является собственно налогами. И все это происходит из-за того что в нашей стране работник не платит налоги т.е. не является налоговым агентом по отношению к государству.
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25.03.2021 23:51 Відповісти
Так платит за него работодатель или нет?
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25.03.2021 23:55 Відповісти
Технически да, по сути нет. На западе сотрудник получает зарплату из которой сам платит свои западные "18+1,5+22". Корпорация платит налог с прибыли. Бизнес налоговые отношения своего работника с государством не волнуют. Просто в Украине функции сбора подоходного налога перенесли с государства на работодателя.
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26.03.2021 00:15 Відповісти
И технически и фактически. Рабочему по кассе закрывают минималку, остальные ,к примеру 20 тыс платят в конверте,так как обналичить стоит 15, а государству надо отдать 40. Математика простая. И так работает например 80 процентов строительного бизнеса.
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26.03.2021 00:19 Відповісти
А что работник не платит НДС когда идет купить поесть и оплатить комуналку-этот налог платит даже бомж и младенец в Украине?

С зарплаты рабочего снимается 60% , т.е. 18%+1,5%+ЕСВ-22%+НДС-20%, с такими налогами работник самый крупный инвестор в Украине, но налоговые льготы дают иностранцам, и возмещение НДС олигархам
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26.03.2021 13:11 Відповісти
Благополучем народа движет рост экономики, рост экономики движит производительность труда (оциффровывание и механизация процессов труда (механизированные, роботоризированные станки, линии по производству всего в том числе чипов и вакцин), а станки и роботов создают люди, своей головой и руками,для этого нужны здоровые, грамотные люди, что бы люди были грамотные и здоровые надо образование, наука и медицина, что бы была наука на ее должен быть спрос, что бы был спрос должна быть свобода и конкуренция на основе демократии и верховенство права, а не лобисткие законы для власти и олигархов, которые мешают населению экономической деятельности, разве население , захочет вкладывать деньги и время в бизнес когда для крупного бизнеса созданы преференции по закону,когда им предоставляется гос.ресурсы и возможность не платить налоги,-это выброшенные деньги и время, а еще вне закона власть и олигархи,занимаются рекетом и рейдерством,вымагая урожай у фермеров, активов в том числе Земли принадлежащих гражданам и государству по сути тем-же гражданам. Экономика должна развиваться на основе демократии и верхрвенства права, тогда и будет конкуренция , а в конкурентной среде цены на товары и зарплаты уровновешивается, а вслучае разрыва от неурожая или других бедствий, не работающим выделяется дотация, главное создавать конкурентные и свободные условия для производства товаров и услуг,одинаковые для всех, как можно большими участниками эконом.деятельности, которые со временем могут укрупняться в кооперативы и АО, но это должно идти естественным путем, когда другие владельцы могут продавать и покупать часть бизнеса, Землю, не за 3 тыс. $ за 1 га, а как в ЕС за 50 если свободный рынок Земли без ограничений, как в Голландии и Германии и то там есть ограничения или за 10-15 с ограничениями только участникам общины, как в Польше, Венгрии.
Этим же законом про крупных инвесторов,лобируется занятие экономической деятельностью при помощи преференций небольшой группы людей, которые по специальным договорам с властью могут вкладывать капитал не менее 20 миллн.евро ,к тому же завозя без налогов оборудование из за границы, гробя нашу основу экономики производство - оборудования, фундамент производительности труда, - основа роста экономики,пользуясь бесплатно в больших обемах природными ресурсами народа и не платя налоги,которые должны идти на образование и мелицыну, что мы в результате получим не европейские зарплаты на сегодня, и выжатый лимон вмесо мелицыны и образования за счет налогов на завтра. Для остального населения с принятием таких лобистких законов занятие экономической деятельностью становится убыточныeм,а значит специально законами создаются условия при которых население , а значит народ и страна в целом не могли ни чего производить, обслуживать свои потребности,делать иследования в науке и технологиях в том числе при производстве вакцин и жлать милостыню, а в современных условиях а в современныз условиях вакцын, оружия можно , что ьы спасти сеья можно не дождаться,- это все равно , что поставить украинцев на грань вымерания.
Из Украины планормерно делают страну с убыточной экономикой и большими долгами,- с запуганным от болезней и природных котаклизмов населением, без своего производства вооружения, вакцин,первобытных люлей без самоорганизации , зависящих от хозяев олигархов,у которых есть преференции и инвест няня, а над ими стоят иностранные хозяева,при том не зависимо с какой стороны, которые гарантируют им свободу, безопастность и сохранение богатств. Все по класике колониализма,боьшевизма и нацизма ни чего личного просто ...враги.
показати весь коментар
25.03.2021 21:22 Відповісти
Но членограй этого и не знает. Просто ему подсунули бамажки, а он, с дуру, их и подписал. Или "не с дуру", а надо отрабатывать.
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26.03.2021 08:19 Відповісти
А чего он и его жена лыбятся? Люди на востоке гибнут, а они так легкомысленно себя ведут.
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25.03.2021 23:31 Відповісти
Мне кажется, я уже знаю фамилии нескольких "крупных инвесторов" (возможно даже, единственных): Ахметов, Калломойский, Фирташ, Новинский, Мертвечук, Косюк...
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26.03.2021 08:18 Відповісти
Кто-нибудь, подскажите клоуну, что 73% (73, Карл!) рабочих мест в Украине - это малый и средний бизнес. Какие, нах, 20 млн. евро! Опять поставщика поменял?
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26.03.2021 11:05 Відповісти
такое впечатление, что сейчас начали давать результаты встречи зеленского с патрушевым в Омане... не зря патрушев таскает латиноамериканский "кокс", все-таки в Латинской Америке делают "кокс" высшего качества... видать, встал, курнул поутру патрушевского "кокса" и жизнь стала веселей, уже и инвесторы стратегические пошли, и жизнь наладилась... правда, то, что у 42 миллионов как была жизнь в дерьмовом обещании - так и осталась, это не беда... главное, что у себя в мозгах прояснение...
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26.03.2021 11:27 Відповісти
всё что не делает всё для инвесторов из Форбса, вместо того что ввести налог на выведенный капитал, как другие делают Эстония Латвия и т. д.
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26.03.2021 12:08 Відповісти
С зарплаты рабочего снимается более 60% , т.е. 18%+1,5%+ЕСВ-22%+НДС-20%, с такими налогами работник самый крупный инвестор в Украине, но налоговые льготы дают иностранцам, и возмещение НДС олигархам
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26.03.2021 13:12 Відповісти
ндс с наемного работника не "снимается"... Но если учесть, что он за свою зарплату заплатит за товарьі плательшикам ндс, то вьі даже правьі...
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26.03.2021 18:37 Відповісти

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