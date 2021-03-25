Зеленский утвердил налоговые льготы для крупных инвесторов
Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, предусматривающие предоставление льгот в рамках специального режима для инвесторов, вложивших от 20 млн евро.
Как сообщает пресс-служба главы государства, законом о внесении изменений в Таможенный кодекс (№1294-IX) до 2035 года от ввозной пошлины освобождается оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины", – отмечается в сообщении.
При этом перечень и объемы ввоза таких товаров будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.
Вторым подписанным президентом законом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№1293-IX) до 2035 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину оборудования и комплектующих к нему для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями.
Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в рамках закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями".
Освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестдоговору.
Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 2035 года устанавливать льготные ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога проекты со значительными инвестициями.
Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств будет учитываться в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
"Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законы 2 марта.
Напомним, 10 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.
Будь ласка, зачекайте...
А вы не забыли вписать в закон, что ввезенное по льготам оборудование нельзя просто продавать?
Инновацыонные, млять, технопарки вас ничему не научили?
Хто би що не казав, але це показове видбілювання ФОПівських схем, разом з цілою купою справжніх ФОП, що тримають власний, сповна чесний бізнес, на догоду псевдо-інвесторам, що потім виглядають як Стєпашкині прокладки... Ну нема, що сказати, одні лайливі слова на думці...
У кацапов и мерседес,ауди,бмв,самсунг и т.д. А мы как полное днище ладу калину агрессорскую собираем в Запорожье.
Если бы ввоз всего технологического оборудования освободили от НДС то да, а когда помогают и так сильным то нет.
Основная выгода малого бизнеса в создании рабочего места - малый бизнес снимает социальную нагрузку с государства. Человек не пополнил армию безработных.
С зарплаты рабочего снимается 60% , т.е. 18%+1,5%+ЕСВ-22%+НДС-20%, с такими налогами работник самый крупный инвестор в Украине, но налоговые льготы дают иностранцам, и возмещение НДС олигархам
Этим же законом про крупных инвесторов,лобируется занятие экономической деятельностью при помощи преференций небольшой группы людей, которые по специальным договорам с властью могут вкладывать капитал не менее 20 миллн.евро ,к тому же завозя без налогов оборудование из за границы, гробя нашу основу экономики производство - оборудования, фундамент производительности труда, - основа роста экономики,пользуясь бесплатно в больших обемах природными ресурсами народа и не платя налоги,которые должны идти на образование и мелицыну, что мы в результате получим не европейские зарплаты на сегодня, и выжатый лимон вмесо мелицыны и образования за счет налогов на завтра. Для остального населения с принятием таких лобистких законов занятие экономической деятельностью становится убыточныeм,а значит специально законами создаются условия при которых население , а значит народ и страна в целом не могли ни чего производить, обслуживать свои потребности,делать иследования в науке и технологиях в том числе при производстве вакцин и жлать милостыню, а в современных условиях а в современныз условиях вакцын, оружия можно , что ьы спасти сеья можно не дождаться,- это все равно , что поставить украинцев на грань вымерания.
Из Украины планормерно делают страну с убыточной экономикой и большими долгами,- с запуганным от болезней и природных котаклизмов населением, без своего производства вооружения, вакцин,первобытных люлей без самоорганизации , зависящих от хозяев олигархов,у которых есть преференции и инвест няня, а над ими стоят иностранные хозяева,при том не зависимо с какой стороны, которые гарантируют им свободу, безопастность и сохранение богатств. Все по класике колониализма,боьшевизма и нацизма ни чего личного просто ...враги.