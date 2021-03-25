Зеленский утвердил отсрочку установки 100% счетчиков газа еще на 2 года

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" относительно пересмотра сроков установки потребителям счетчиков природного газа".

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ предусматривает продление до 1 января 2023 года установки компаниями, осуществляющими распределение газа, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи.

Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

При этом газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа либо прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

В свою очередь Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установку индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 5 марта.

Облгазы были обязаны обеспечить установку счетчиков газа для таких потребителей уже до 1 января 2021 года. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, расходы на установку индивидуальных счетчиков газа были заложены в тарифе облгазов с 2016 года.

По данным НКРЭКУ, с учетом фактических объемов предоставленных услуг по распределению природного газа, за период с 2016 по 2020 год, у газораспределительных предприятий имелось финансирование для установки 1,02 млн индивидуальных счетчиков газа. Однако фактически облгазы за этот период установили на 140,99 тыс. счетчиков меньше.