Коболев хочет запустить арестованный трубопровод окружения Медведчука

Группа "Нафтогаз" готова обеспечить эксплуатацию украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Провели (инвентаризацию, – ред.. Понимаем дизтопливо, понимаем нефтепродуктопровод. Понимаем продукты, которые были импортированы в Украину и растаможены. Понимаем, что у них есть легитимный собственник, которому мы и планируем нефтепродукты передать. Ждем решения АРМА по дальнейшему использованию нефтепродуктопровода. Мы как группа готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", – сказал глава "Нафтогаза".

Коболев уточнил, что если АРМА выберет компанию группы управляющим этим активом, то следующим этапом будут переговоры с потенциальными поставщиками нефтепродуктов, в первую очередь из Беларуси.

"После того как мы выясним их предложения, пожелания, мы сможем вернуть трубопровод к нормальной работе. Но не раньше, чем АРМА закончит конкурс и определит победителя", – добавил глава НАК.

Коболев также отметил, что работающий нефтепродуктопровод окупает стоимость его эксплуатации, содержания и охраны.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).