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Коболев хочет запустить арестованный трубопровод окружения Медведчука

Коболев хочет запустить арестованный трубопровод окружения Медведчука

Группа "Нафтогаз" готова обеспечить эксплуатацию украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Провели (инвентаризацию, – ред.. Понимаем дизтопливо, понимаем нефтепродуктопровод. Понимаем продукты, которые были импортированы в Украину и растаможены. Понимаем, что у них есть легитимный собственник, которому мы и планируем нефтепродукты передать. Ждем решения АРМА по дальнейшему использованию нефтепродуктопровода. Мы как группа готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", – сказал глава "Нафтогаза".

Коболев уточнил, что если АРМА выберет компанию группы управляющим этим активом, то следующим этапом будут переговоры с потенциальными поставщиками нефтепродуктов, в первую очередь из Беларуси.

"После того как мы выясним их предложения, пожелания, мы сможем вернуть трубопровод к нормальной работе. Но не раньше, чем АРМА закончит конкурс и определит победителя", – добавил глава НАК.

Коболев также отметил, что работающий нефтепродуктопровод окупает стоимость его эксплуатации, содержания и охраны.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

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Топ коментарі
+8
Нет, это ты долджен сидеть в дурдоме.
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25.03.2021 17:29
+4
Коболев должен сидеть в тюрьме! Это жулик грабящий беспощадно Украину и в огромных масштабах! Его нужно арестовать и вынести приговор смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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25.03.2021 16:54
+3
что, насадил тебя Коболев на бытылку, а ты на него обиделся?
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25.03.2021 23:35
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Коболев должен сидеть в тюрьме! Это жулик грабящий беспощадно Украину и в огромных масштабах! Его нужно арестовать и вынести приговор смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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25.03.2021 16:54 Відповісти
Нет, это ты долджен сидеть в дурдоме.
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25.03.2021 17:29 Відповісти
Він отримує зарплату за виконання команд. Який керівник, такі і накази.
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25.03.2021 18:22 Відповісти
что, насадил тебя Коболев на бытылку, а ты на него обиделся?
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25.03.2021 23:35 Відповісти
Толковый мужик этот Коболев!
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25.03.2021 17:29 Відповісти
ну да,5 раз сказал-понимаем. значит шото понимает
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25.03.2021 23:14 Відповісти
Он уже понял размер "премии" с этой операции.
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26.03.2021 00:33 Відповісти
Коболев марионетка это всем пончтно .А Где Интересы Украинской Державы ?
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25.03.2021 18:34 Відповісти
я так понял ваш вопрос напрямую направлен вашим соплеменникам,которые рулят Украиной,ну любят украинцы выбирать во власть неукраинцев,а потом спрашивать о интересах государства
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26.03.2021 09:51 Відповісти
Потекут теперь денежки полноводной рекой к маме Коболева в штаты на ее безбедную старость.
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25.03.2021 18:51 Відповісти
«Коболев также отметил, что работающий нефтепродуктопровод окупает стоимость его эксплуатации, содержания и охраны.» Стоимость содержания самого пана Коболева продуктопроводу, видимо, и близко не под силу. В отличие от граждан Украины. И не такое содержали. Нам не привыкать. Правильно ?
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25.03.2021 18:51 Відповісти
В отличие от граждан Украины вам не привыкать сидеть на бутылках
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25.03.2021 23:36 Відповісти
Дуже серйозне питання щоб бути предметом обговорення на різних площадках у ЗМІ людям, які у чомусь таки розбираються. Дуже сумно за всякого роду "бутилки", образи, це тільки можливе від ботоферми. Питання має декілька сторін : поставка нафтопродуктів (соляри) з країни агресора (знов хтось скаже, що продовжиться фінансування тероризму),
2-е питання: стратегічний для держави об"єкт, переданий АРМА, а вони ще конкурс визначають? Чому не покладуть управління на державне спеціалізоване підприємство, а ні, будуть шукати нову фірму прокладку, наближену до зеленої команди, щоб відмивати девіденди у вигляду надприбутків, це дуже прикро, бо тут державними інтересами і не пахне. А щодо Коболєва і тих хто його призначав, затверджував статут Нафтогазу, встановлював штатну структуру, фонд зарплати, то давно ті чиновники найвищого рангу (Кабміну і навіть комітету з енергетики та інші дотичні особини) повинні сидіти на зоні.
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26.03.2021 09:10 Відповісти
то следующим этапом будут переговоры с потенциальными поставщиками нефтепродуктов, в первую очередь из Беларуси.- кобелев ,спонсор белоруского диктатора
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26.03.2021 11:53 Відповісти

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