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Кабмин разрешил строить объекты Службы внешней разведки без разрешительных документов

Кабмин разрешил строить объекты Службы внешней разведки без разрешительных документов

Кабинет министров Украины внес строительство объектов Службы внешней разведки в перечень работ, не требующих разрешительных документов и ввода в эксплуатацию.

Такие изменения внесены постановлением Кабмина №236 от 24 марта 2021 года, текст которого обнародован на сайте правительства, передает Интерфакс-Украина.

Так, в перечень внесены работы, связанные с реконструкцией, техническим переоснащением, реставрацией, капитальным ремонтом, новым строительством объектов Службы внешней разведки.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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