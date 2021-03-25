Арахамия пообещал "похоронить" законопроект правительства Шмыгаля о легализации труда

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обещает сделать все от него зависящее, чтобы правительственный законопроект об определении признаков наличия трудовых отношений не был принят Верховной Радой.

Об этом Арахамия заявил на пресс конференции Минцифры, посвязенной доработанному законопроекту о "Дія.City", передает Укринформ.

"Хочу сейчас публично пообещать. Я нашел, что это законопроект №5054, это о семи признаках трудовых отношений. Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект в Верховной Раде. Это в моей компетенции, и если действительно будет трудно это сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч поправок, и мы это точно похороним в Верховной Раде", – заявил глава президентской фракции.

По словам депутата, предложенный правительством законопроект раскритиковали объединения IT-компаний, которые зачастую избегают оформлять сотрудников в штат, предпочитая работать с ними как с физлицами-предпринимателями для оптимизации налогов.

"У нас здесь общая позиция с министерством (Минцифры, – ред.), и мы точно не дадим таком законопроекту пройти Верховную Раду", – сказал Арахамия.

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Как сообщалось, 8 февраля Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:

Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы; Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период; Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка; Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы. Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения; Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха; Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.