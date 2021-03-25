Horizon Capital продал миноритарный пакет акций сети "Добробут"

Основные акционеры Олег Калашников и инвесткомпания Сoncorde Сapital выкупили миноритарный пакет акций медицинской сети "Добробут" у инвесткомпании Horizon Capital.

Финансовые детали сделки не разглашаются, сообщается в пресс-релизе Horizon Capital.

В компании напомнили, что медицинская сеть "Добробут" привлекла инвестиции Horizon Capital в апреле 2019 года. За последние два года сеть "Добробут" значительно расширилась: компания купила клиники "Борис" и "Доктор Сэм", завершает строительство новой флагманской больницы, расширила свою сеть амбулаторных клиник.

Медсеть "Добробут" объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии, стоматологию.

Как сообщалось, в августе прошлого года медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% старейшей киевской частной клиники "Борис".

Сеть медицинских центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут" в 2014 году у бизнесмена и бывшего депутата от БПП Руслана Демчака.

Собственниками ООО "Борис" до продажи были нынешний народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.

Подробнее о собственниках медицинского бизнеса читайте в материале БизнесЦензор: Кому принадлежат частные клиники Украины