Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса из-за роста заболеваемости, – Reuters

Индия временно приостановила весь экспорт вакцины против коронавируса разработки AstraZeneca, производимой Индийским институтом сыворотки (SII) для удовлетворения внутреннего спроса на фоне роста заболеваемости в стране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Ограничение также затронет поставки в рамках глобальной инициативы COVAX, призванной обеспечить поставки вакцин для 64 стран с низким уровнем дохода, подтвердили в UNICEF. В организации уточнили, что индийская сторона обещает восстановить поставки в апреле-мае.

На сайте Министерства иностранных дел Индии также указано, что с четверга вакцины из Индии не экспортируются, поскольку страна расширяет собственные усилия по иммунизации.

"Все остальное отошло на второй план, по крайней мере, на время", – сказал один из источников.

Кабинет премьер-министра Индии Нарендры Моди на этой неделе решил расширить кампанию по вакцинации, включив в нее с 1 апреля всех лиц старше 45 лет, но многие штаты, борющиеся с всплеском инфекций, потребовали вакцинировать все взрослое население.

В Индии зарегистрировано 11,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, и это самое большое количество случаев заражения коронавирусом после США и Бразилии.

Тем временем AstraZeneca заявила, что ее вакцина против COVID-19 в рамках испытаний, проведенных в США, продемонстрировала 76% эффективности, тогда как ранее сообщалось о 79%. AstraZeneca также подтвердила , что вакцина на 100% эффективна против тяжелых или критических форм заболевания.

Сейчас в Украине для вакцинации используется только вакцина AstraZeneca индийского производства, поставляемая под названием CoviShield. Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, депутат от "Слуги Народа" Михаил Радуцкий признал возможные задержки с поставками вакцин из Индии, но называл их причиной политические заявления оппозиционных партий.