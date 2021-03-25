Разумков не видит оснований для введения локдауна и отставки Степанова

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным введение жестких карантинных ограничений на территории всей Украины.

Об этом спикер парламента заявил в интервью "Украинскому радио", передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня мы не планируем вводить полный локдаун… Вводить по всему государству полный карантин на сегодняшний день нецелесообразно", – сказал Разумков.

Спикер рассчитывает на те, что для введения "полного локдауна" в Украине не будет необходимости, но "реакция должна быть адекватной тем вызовам, которые будут стоять и перед властью, и перед Украинским государством".

В то же время Разумков признал, что в Украине "есть большие проблемы" с вакцинацией от коронавирусной болезни COVID-19, но заявил, что такие процессы, как отставка министра здравоохранения, "не пойдут на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса".

Он отметил, что в Верховной Раде нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в том числе руководителя Министерства здравоохранения Максима Степановаю

"Относительно разговоров об отставке Степанова. Они идут достаточно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но по состоянию на сегодняшний день ни по одному из министров нет реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре в зале. И я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", – рассказал Разумков.

Как сообщалось, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время может провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, не исключив, что локдаун может быть введен по всей Украине.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.

По состоянию на 24 марта решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении девяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.