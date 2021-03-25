"Укроборонпром" заявил о риске потери контроля над производителем беспилотников (обновлено)
ГК "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины с заявлением об угрозе потери госконтроля за деятельностью одного из входящих в состав концерна предприятий – ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева.
Как сообщает пресс-служба госконцерна, "Укроборонпром" осуществляет управление корпоративными правами ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева с 2011 года.
Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве беспилотников и передвижных лабораторий измерительной техники. Концерн управляет 50,0001% акций компании, принадлежащих государству, еще 40% принадлежат ООО "Меридиан Союз", которое контролируется Вадимом Грибом и его сыном Романом.
"В последние годы ООО "Меридиан Союз", пользуясь своими правами акционера, сознательно и системно препятствует попыткам концерна привести устав и органы управления ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева в соответствие с требованиями действующего законодательства", – сказано в сообщении "Укроборонпрома".
Из-за этого общество до сих пор продолжает осуществлять деятельность в организационно-правовой форме "открытое акционерное общество", которая была отменена законом "Об акционерных обществах" еще в 2009 году.
"Помимо прочего, ООО "Меридиан Союз" систематически срывает и саботирует работу набсовета стратегического предприятия. Это происходит путем шантажа, угроз, судебного обжалования каждого действия и решения наблюдательного совета, а также, с недавних пор, обвинений в адрес представителей Концерна в якобы вымогательстве неправомерной выгоды", – подчеркивается в сообщении.
"Укроборонпром" констатирует, что уже несколько лет не может полноценно реализовывать свои функции по управлению оборонным предприятием.
В концерне таеже считают безосновательными и голословными обвинения в вымогательстве неправомерной выгоды, которое было озвучено в отношении заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Мустафы Найема.
"Концерн считает это попыткой оказания давления с целью получения желаемого для частного акционера результата. С соответствующим заявлением государственный концерн "Укроборонпром" обратился в Службу безопасности Украины", – подчеркивается в заявлении.
В свою очередь совладелец ООО "Меридиан Союз" Вадим Гриб заявил LIGA.net, что считает заявление "Укроборонпрома" недостоверным.
Гриб утверждает, что это заявление появилось после того, как он направил в НАБУ заявление о вымогательстве взятки руководством "Укроборонпрома".
По его словам, предприятие, загруженное на 8% своих мощностей и не имеющее оборонных заказов, должно быть отправлено на приватизацию.
Напомним, Вадим Гриб – скандально известный бизнесмен российского происхождения, во времена президентства Виктора Януковича работал в СБУ под рукоковдством Валерия Хорошсковского.
Как сообщаолось, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан признавал, что Хорошковский консультирует ОП по вопросам реформы Таможенной службы. Сам Зеленский рассказывал, что предлагал Хорошковскому возглавить Таможню.
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Сегодня подали в НАБУ жалобу на Мустафу Наема за превышение служебных полномочий и вымагательство денег в ходе реализации им «эффективной» корпоративной политики на нашем предприятии. Помимо этого 26.03. В 10.30 в УНИАН состоится пресс-конференция УОП на тему, как они продвигают эффективное корпоративное управление. Мы к этому готовились и проанализировали проект закона, о чем писал ниже, и дали конкретные примеры их понимания корпоративного управления.
Данные материалы, в первую очередь разослали провластным депутатам, поскольку они голосовали «за». Завтра разошлём остальным депутатам, поскольку это главный вопрос в этой истории. Такие как Мустафа будут всегда, а наша с Вами задача, высвечивать подобные факты, поскольку коррупция любит тишину. Мустафа прошёл свой путь от Майдана до 10% и теперь должен уйти в забытие. В УОП, еще вчера, назначили служебное расследование, мы предоставили им всю необходимую информацию. Посмотрим на реакцию руководителя УОП и руководства страны.
Просьба поддержать всех неравнодушных, и сделать так, чтобы данные факты и материалы, стали достоянием общественности.