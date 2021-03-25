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"Укрзализныця" в апреле возобновит пятидневную рабочую неделю

Руководство АО "Укрзализныця" договорилось с профсоюзами о возобновлении с 15 апреля пятидневной рабочей недели для всех сотрудников.

Об этом сообщил и.о. главы правления "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

При этом с 1 июня будет инициировано повышение зарплаты железнодорожников на 8%. Также возобновят социальные выплаты, которые были отсрочены в связи с пандемией коронавируса. Их планируют полностью выплатить до конца июня.

Также в апреле для железнодорожников будет увеличен размер суточных трат на командировки в пределах Украины на 25%.

"Видим открытый и конструктивный диалог с профсоюзами, есть ряд принятых и взятых на себя обязательств как с нашей стороны, так и со стороны профсоюзов. "Укрзализныця" приветствует такой слаженный подход и обязуется сделать все возможное для преодоления последствий кризиса, ставший причиной COVID-19", – подчеркнул Юрик.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с 1 июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

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Джерело:  "Укрзализныця"


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