Кременчугский сталелитейный завод Тигипко получил 23 миллиона убытка

АО "Кременчугский сталелитейный завод" в Полтавской области, входящее в состав промышленных активов группы ТАС Сергея Тигипко, по предварительным данным, в 2020 году получило чистый убыток в размере 22,81 млн грн, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 66,03 млн грн.

Согласно информации к обнародованной в системе раскрытия информации НКЦБФР повестке дня общего собрания акционеров компании 30 апреля, непокрытый убыток АО к 1 января 2021 года составил 50,57 млн грн (годом ранее – 27,71 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в 2019 году завод сократил чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с 2018 годом.

По информации КСЗ, к началу 2021 года его текущие обязательства составляли 342,19 млн грн – на 9,5% больше, чем годом ранее, долгосрочные сократились на 3% - до 258,74 млн грн.

Активы компании за 2019 год выросли на 6,6%, составив 854,79 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность увеличилась на 90% - до 240,94 млн грн.

Собственный капитал АО "КСЗ" на 1 января 2021 года составил 253,86 млн грн, в том числе уставный – 132, 12 млн грн.

Кременчугский сталелитейный завод - ведущее предприятие литейного производства Украины по изготовлению стального литья для грузовых вагонов и большегрузных автомобилей.

Данных о чистом доходе за прошлый год завод пока не обнародовал, а в 2019 году он сократил этот показатель на 21,7% к 2018 году – до 996,38 млн грн.

По данным НКЦБФР на четвертый квартал 2020 года зарегистрированная на Кипре Defano Investments Ltd владеет 48,4421% акций ПАО "КСЗ". Еще 24,5667% принадлежит ООО "Финансовая компания "Финевровектор" ", финкомпании "Альфа Крос" – 22,7976%.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.