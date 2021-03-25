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Фонд гарантирования выставил на продажу зернохранилище на Кировоградщине за 73 миллиона

Фонд гарантирования выставил на продажу зернохранилище на Кировоградщине за 73 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе зернохранилище в Кировоградской области, а также оборудование и имущественные права на зерно.

Все эти активы принадлежат ликвидирующемуся коммерческому банку "Премиум", сообщает пресс-служба Фонда.

Торги состоятся 5 апреля в системе "Prozorro.Продажи".

Зернохранилище имеет общую площадь 5,8 тыс. квадратных метров и вместимость 30 тыс. тонн. К нему также прилагаются 72 единицы производственного оборудования и имущественные права на более 4 тыс. тонн пшеницы, числящихся на балансе банка как урожай 2015 года.

Стартовая цена лота – 73,7 млн грн.

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Джерело:  Фонд гарантирования


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