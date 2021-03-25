В Украину отправили первую партию китайской вакцины от COVID-19 (обновлено)

В Украину из Китая отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает посольство Украины в Китае.

Дипломаты напомнили, что эта вакцина была зарегистрирована украинским Минздравом 10 марта и прошла все этапы клинических исследований. Всего Украина заказала 1,915 млн доз.

Также в посольстве отметили, что китайскую вакцину используют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

В свою очередь в пресс-службе госпредприятия "Медицинские закупки Украины", которое подписывало договор на покупку китайской вакцины через предложенного Минздравом посредника "Лекхим", сообщили, что не получали предусмотренных договором документов.

В частности, согласно договору, поставщик должен не менее чем за 5 рабочих дней предоставить заказчику сообщение о поставке, а за три дня – сертификат качества , регистрационное удостоверение, сертификат происхождения и ряд других документов. Однако по состоянию на 24 марта госкомпания этих документов не получила.

В МЗУ также напомнили, что первая партия вакцины должна была быть поставлена до 6 марта, в связи с чем поставщик должен будет уплатить неустойку. Кроме того, минимальная эффективность вакцины должна составлять 70%.

"ГП "Медзакупки Украины" направило Министерству здравоохранения Украины запрос на подтверждение соответствия данных по эффективности, указанных в регистрационном досье заявителя, условиям договора. Ответ от Минздрава ожидается", – отмечается в сообщении.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что до конца марта в Украину должны прибыть первые 700 тыс. доз вакцины.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения планирует оштрафовать компанию-посредника АО "Лекхим" из-за срыва сроков доставки китайской вакцин против COVID-19 Sinovac.

По информации госпредприятия "Медицинские закупки Украины", первые 700 тыс. доз вакцины CoronaVac должны быть поставлены в Украину не позднее 30 дней после ее регистрации в одной из указанных в перечне стран. 5 февраля вакцина производителя была зарегистрирована в Китае, поэтому первая партия должна была быть передана и принята ГП "МЗУ" не позднее 7 марта 2021 года. Но поставщик сначала заявлял о сроке 15 марта, но и до этой даты вакцина поставлена не была.

Напомним, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Напомним, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Впоследствии агентство Reuters выяснило, что компания "Лекхим" просит отложить начало поставок вакцин Sinovac до апреля из-за задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая.

"Лекхим" также просит изменить оценку установленного в договоре коэффициента эффективности вакцины на уровне 70%. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%. Испытания третьей фазы также продолжаются в Турции.

Кроме контракта для Минздрава на поставку 1,91 млн доз вакцин, компания "Лекхим" планировала завезти более 3 млн доз китайской вакцины для продажи частным покупателям.