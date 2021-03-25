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"Нафтогаз" сохранит действующую цену на газ для населения еще на месяц, – Коболев

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену природного газа для бытовых потребителей (населения) на текущем уровне 6,86 грн за кубометр.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн за куб. м.

"Мы своим клиентам собираемся предложить на апрель такую же цену, какая была у них в марте. И таким образом мы заканчиваем отопительный сезон стабильной ценой", – сказал Коболев.

При этом глава "Нафтогаза" отказался уточнить, какую фиксированную цену группа готова предложить в рамках годового контракта, срок действия которого начнется 1 мая 2021 года, как населению, так и оптовым покупателям.

"Эта цена пока еще не определена. Мы подписали первый большой контракт (с ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа, – ред.), который содержит формулу ценообразования. Цена будет точно известна 25 апреля этого года", – отмети глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, ранее в Министерстве энергетики заявляли, что правительство не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/кубометр, установленного на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Ранее на рынке обсуждалась возможность продления ограничения цены, как минимум, на апрель как последний месяц отопительного сезона. Однако игроки рынка не исключали, что власти могут использовать опыт января, когда по требованию Офиса президента газопоставляющие компании снизили цены на газ для населения задним числом без принятия официальных решений.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+3
Увесь ФБ тоді був забитий картинками від зебілів з порівнянням цін на стелах АЗС при Порошенку та при клоуні. Щось тепер їх не видно...
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25.03.2021 16:33
+3
Цена газа на март на хабах Европы ниже 150 долларов, добавляем налоги,транспортировку, прибыль - 30%, получаем максимум 5460 грн. за тис. куб для населения, я уже молчу о собственной добыче (150*28 = 4200*30% = 1260 , 4200+1260 = 5460 грн. ), это я считал по максимальной планке, естественно цена газа на апрель будет еще ниже 150 баксов, а нам впаривают "зимние" расценки весной, просто банкет невиданой роскоши от коболева.
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25.03.2021 16:38
+3
Во время коронавируса нужно все платежки сделать наоборот маленькие. Во всех странах все власти делают куча льгот своим населениям и налоги уменьшают и т.п. А в Украине население в нищите страшнейшей и тут все повышают. Нужно людям всем не платить ни за что! Уничтожить тем самым всех этих чертей!
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25.03.2021 16:58
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Год назад - https://svidok.online/v-********-***********-deshevshaty-benzy-n-tsiny-na-azk-znovu-vpaly/ В Україні продовжує дешевшати бензин, ціни на АЗК знову впали. У ряді регіонів, в тому числі столичному, ціна на А-92 опустилася нижче 19,00 грн/л.
Я себе представляю, что через год будет при зелёной власти !!!
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25.03.2021 16:13 Відповісти
Увесь ФБ тоді був забитий картинками від зебілів з порівнянням цін на стелах АЗС при Порошенку та при клоуні. Щось тепер їх не видно...
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25.03.2021 16:33 Відповісти
Цена газа на март на хабах Европы ниже 150 долларов, добавляем налоги,транспортировку, прибыль - 30%, получаем максимум 5460 грн. за тис. куб для населения, я уже молчу о собственной добыче (150*28 = 4200*30% = 1260 , 4200+1260 = 5460 грн. ), это я считал по максимальной планке, естественно цена газа на апрель будет еще ниже 150 баксов, а нам впаривают "зимние" расценки весной, просто банкет невиданой роскоши от коболева.
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25.03.2021 16:38 Відповісти
Грабеж нищего населения. Коболев заслуживает смертной казни!!!
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25.03.2021 16:55 Відповісти
Во время коронавируса нужно все платежки сделать наоборот маленькие. Во всех странах все власти делают куча льгот своим населениям и налоги уменьшают и т.п. А в Украине население в нищите страшнейшей и тут все повышают. Нужно людям всем не платить ни за что! Уничтожить тем самым всех этих чертей!
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25.03.2021 16:58 Відповісти
всех жуликов во власти нужно уничтожать по самым страшным видам казни!
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25.03.2021 16:59 Відповісти
Где интересы Украинской Державы и Украинского Народа ?
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25.03.2021 18:35 Відповісти
Только Тимошенко может исправить положение в газовой сфере . Но ее туда не допустит Фирташ .
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25.03.2021 21:33 Відповісти
если я заплачу за коммуналку за март снова 4300грн (наскребу до 20 апреля) то это будет первая в моей жизни ПАСХА когда я буду размачивать сухари (((
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25.03.2021 21:59 Відповісти
Анна Федонюк,2 роки тому за кого голосували?
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26.03.2021 05:19 Відповісти
за Коболева))) хрин редьки... он же был и при Порохе
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26.03.2021 14:24 Відповісти
Себистоимость газа 150 $, плюс транспортировка 4 $ за 100 км, где то до середины Украины от Харьковской и Полтавкой области, а по импорту из Ужгорода 500 км , в его 20 $, итого 170 за 1 тыс.куб.х на курс 28 = 4760 грн. Населению продают по 8800, разница 4040 грн. По данным Держ.аудит службы Нафтогаз не заплатил 75 миллиардов грн.налогв, Серерный поток скорее всего скоро достроят, модернизация ГТС не проводится, просто будет металолом и газа и тепла населению вообще не будет,куда деваются деньги? Извесно куда, просто на кислород и вакцину денег нет, а обналичку бюджета через завышенные затраты в Нафтогазе деньги есть, на откаты по строительству дорог ,12-18% по кредитам по сговору с банками на дотации олигархам на их бизнес за э/э по зеленому тарифу на это вме миллиарлы $ есть.Как сказал Зеленский коррупции в высших эшелонах власти нет, просто очень деньги надо. Подолаємо епоху бідності і брехні разом", але це процесс , і кщтів на всіх не висиачає,тому спочатку для "еліти".
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25.03.2021 22:04 Відповісти
почему вор коболев до сих пор не в тюрьме?
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26.03.2021 06:04 Відповісти

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