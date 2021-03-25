СБУ пришла с обысками в офисы Медведчука

Следователи Службы безопасности Украины продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации "Украинский Выбор", которых подозревают в содействии проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следствие установило, что участники "Украинского выбора" во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти.

"Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Участники НВФ осуществляли незаконное преследование украинских активистов, захват административных зданий органов власти Украины", – говорится в сообщении.

Также спецслужбы отмечают, что представители организации имитировали ликвидацию 210 ячеек, которые находились на полуострове. Однако никаких документов в Минюст не подавалось.

Прекращение деятельности "Украинского выбора" в Крыму было оформлено согласно украинскому законодательству только в 2017 году.

Однако, следователи обнаружили доказательства участия движения в организации незаконного референдума и выборов на территории Крыма и после факта аннексии. По предварительной версии следствия, представители организации также причастны к совершению других преступных действий.

Следователи Службы безопасности Украины проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и в 111 (государственная измена).

По информации Интерфакса-Украина, СБУ проводит обыски в офисах организации в Киеве и Днепре.

Лидером "Украинского выбора" является народный депутат от "Опозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук.

Как сообщалось, СНБО 19 февраля ввел санкций против Медведчука и его супруги из-за финансирования терроризма, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие.