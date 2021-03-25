БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1640 відвідувачів онлайн
Новини
5 463 15
ЄБРР (760) Укрпошта (770) Мінінфраструктури (1376)

"Укрпошта" купила автомобили для передвижных отделений на 1,3 миллиарда (обновлено)

В рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрпошта" заключила с компанией VIDI договор на закупку 1 860 автомобилей Сitroen Berlingo L2 Worker.

Автомобили предназначены для передвижных почтовых отделений, сообщил в Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автомобили будет производить и импортировать из Франции ООО "Пежо Ситроен Украина". Первые авто "Укрпошта" должна получить уже в конце будущего лета.

По его словам, на данный момент более 600 передвижных почтовых отделений работают в самых отдаленных районах 7 областей. К концу года их будет 2500.

В пресс-службе "Укрпошты" уточнили, что поставщиком автомобилей станет группа компаний VIDI – официальный дилер французского концерна PSA Peugeot Citroën. Закупка стала возможной благодаря привлечению кредита ЕБРР на 33 млн евро.

Закупленные компанией новые Citroёn Berlingo L2 "Worker" производятся на заводах группы Stellantis. ООО "Пежо Ситроен Украина" будет импортировать их в Украину из Италии.

"В рамках тендера "Укрпошта" закупила базовый автомобиль по цене на 21,3% ниже рыночной: розничная цена Citroёn Berlingo L2 "worker" на март 2021 года составляет 572,7 тыс. грн. Стоимость полноценного дооборудованного передвижного отделения составила 679,4 тыс. грн", – уточнили в "Укрпоште".

В цену включены стоимость материалов и работ для трансформации автомобилей, дополнительного оборудования, брендирования, гарантия на 5 лет, ремонт и техническое обслуживание каждого автомобиля в течение 150 тыс. км по принципу "full-service", развозка автомобилей автовозами поставщика по всей территории Украины, их постановка на учет в органах МВД Украины и другие накладные расходы, связанные с выполнением обязательств по контракту.

Как сообщалось, Кабинет министров планирует до конца декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50% населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц. 

Автор: 

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Посмотрел на сайтах цены на эту модель - розничная цена базовой модели около 546 500 гр., но можно найти и дешевле. И это на 21,3% дешевле рыночной цены при оптовой покупке????
И здесь жи@ы нагрели свои ручки, которые ничего не крали. И что же главный борцун с коррупцией?
показати весь коментар
25.03.2021 14:39
+3
Ахаха, дешевле это типа пранк такой, калькулятор возьмите, СБУ надо заняться этой сделкой! И посадить всех фигурантов!
показати весь коментар
25.03.2021 13:02
+2
Закупили во Франции... Опять незаменимый министр замешан?
показати весь коментар
25.03.2021 15:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У вас на фото Фиаты мы с ВИДИ, можете поставить эту фотку: https://fex.net/ru/s/nrf0yvm
показати весь коментар
25.03.2021 12:41 Відповісти
Просруть всі гроші на бензин!
показати весь коментар
25.03.2021 16:20 Відповісти
Ахаха, дешевле это типа пранк такой, калькулятор возьмите, СБУ надо заняться этой сделкой! И посадить всех фигурантов!
показати весь коментар
25.03.2021 13:02 Відповісти
ты хотя бы представляешь себе сколько тысяч отделений у Укрпочты по стране??? в каждой по три человека с зарплатой 10 тыс+отопление+охрана+элэн+ремонты....
показати весь коментар
25.03.2021 16:02 Відповісти
Посмотрел на сайтах цены на эту модель - розничная цена базовой модели около 546 500 гр., но можно найти и дешевле. И это на 21,3% дешевле рыночной цены при оптовой покупке????
И здесь жи@ы нагрели свои ручки, которые ничего не крали. И что же главный борцун с коррупцией?
показати весь коментар
25.03.2021 14:39 Відповісти
А в статье написано по какой цене купили? Там написана цена доработаной под почту можели, а не базовой.
показати весь коментар
25.03.2021 20:39 Відповісти
Закупили во Франции... Опять незаменимый министр замешан?
показати весь коментар
25.03.2021 15:14 Відповісти
И сам так подумал когда прочитал новость об очередных закупках у жабоедов, хотя тут авакяшка официально не светится, но скорее всего его мохнатые ручонки там есть. Кстати авакяшка таким образом не только наживается сам, но и помогает армяшкам, не зря ведь жабоеды так за армяшек впрягались в Нагорном Карабахе. Ну а оплачиваем это все мы из своих карманов.
показати весь коментар
25.03.2021 16:34 Відповісти
Примечательно, что в очередной раз мы закупаем импортные автомобили, хотя наши заводы простаивают и на грани уничтожения, при этом даже крупноузловая сборка лучше чем готовый импорт. Тем более что покупаем мы автомобили у верных союзников кацапской орды - жабоедов.
показати весь коментар
25.03.2021 16:36 Відповісти
да,да,все союзники кацапской орды,французы,немцы,австрийцы,итальянцы,венгры,датчане,откуда вы такие беретесь?
показати весь коментар
25.03.2021 19:23 Відповісти
Ты чучело тупое почитай что там макроша про сближение с ордой рассказывает, а потом кукарекай. И да, еврошлюхи в большинстве своем союзники неонацистской орды, так же как они раньше были союзниками гитлера.
показати весь коментар
25.03.2021 22:24 Відповісти
Укрпочта должна была завод по производству авто строить?
показати весь коментар
25.03.2021 20:40 Відповісти
Что гугл у тебя не работает и ты не в курсе что у нас еще остались в стране автомобилестроительные заводы?
показати весь коментар
25.03.2021 22:22 Відповісти
В розницу такой Ситроен стоит в Киеве 16500 евро.
Эти же кичатся, что купили за 17700 евро уже "дешевле" на 21%.
Придурковатый плебс гордится, наверное, что заплатил на треть больше
показати весь коментар
25.03.2021 17:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 