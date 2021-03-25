Литва планирует поставлять газ с LNG-терминала в Польшу, Беларусь и Украину

Литва с помощью своего LNG-терминала Klaipėdos Nafta (KN) собирается поставлять газовое топливо в соседние государства.

Изначально планировалось, что объект будет использован в направлении Латвии и Эстонии, передает enkorr с ссылкой на angi.

"Видение KN – стать крупнейшим оператором терминала СПГ (сжиженного природного газа, LNG) в мире и самым конкурентоспособным центром обработки нефтепродуктов в Балтийском регионе", – заявил глава компании-оператора клайпедского LNG-терминала Дарюс Шиленскис.

К концу 2021 года должен заработать польско-литовский интерконнектор GIPL. Однако для KN необходимо, чтобы Литва направляла газ в Латвию, Эстонию, Финляндию и Польшу.

"При благоприятных условиях GIPL может использоваться для поставок газа в Польшу и другие страны Евросоюза, а после применения дополнительных технических решений возможны также поставки в Украину или в Беларусь", – говорилось в сообщении Министерства энергетики Литвы.

Однако, как сообщает издание, есть опасения, что импорт СПГ в Украину или в Беларусь существенного повысит цены на ресурс из-за транзита через Польшу и Литву.