"Ощадбанк" выставил на продажу 14 инкассаторских автомобилей
"Ощадбанк" выставил на аукцион 14 инкассаторских автомобилей стоимостью от 26 240 грн до 79 880 грн.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.
В перечне присутствуют авто марок Ford Transist Connect, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074 и ГАЗ-3110
Сообщается, что большинство транспортных средств имеют специализированную, инкассационную и панцерную защиту.
Аукцион состоится 2 апреля.
Джерело: СЕТАМ
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