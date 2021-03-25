"Ощадбанк" выставил на продажу 14 инкассаторских автомобилей

"Ощадбанк" выставил на аукцион 14 инкассаторских автомобилей стоимостью от 26 240 грн до 79 880 грн.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

В перечне присутствуют авто марок Ford Transist Connect, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074 и ГАЗ-3110

Сообщается, что большинство транспортных средств имеют специализированную, инкассационную и панцерную защиту.

Аукцион состоится 2 апреля.