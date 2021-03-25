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аукціон (1316) Ощадбанк (670) СЕТАМ (179)

"Ощадбанк" выставил на продажу 14 инкассаторских автомобилей

"Ощадбанк" выставил на аукцион 14 инкассаторских автомобилей стоимостью от 26 240 грн до 79 880 грн.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия СЕТАМ.

В перечне присутствуют авто марок Ford Transist Connect, ВАЗ-21099, ВАЗ-21074 и ГАЗ-3110

Сообщается, что большинство транспортных средств имеют специализированную, инкассационную и панцерную защиту.

Аукцион состоится 2 апреля.

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Джерело:  СЕТАМ


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