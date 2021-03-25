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Кабмін (7634) електроенергія (4082) Електрика (1240)

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения только на месяц

Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения только на месяц

Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Об этом свидетельствует постановление №238 от 24 марта 2021 года, опубликованное на правительственном портале. 

Согласно постановлению, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов), передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого э/э по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

Вместе с тем к категории потребителей, получающих ресурс по фиксированной цене, отнесены юрлица – собственники жилья для внутренне-перемещенных лиц и религиозные организации в части удовлетворения бытовых нужд.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Правительство также сохранило условия продажи НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения, сохранив цену продажи для НАЭК в размере 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго"– 10 грн/МВт-ч.

При этом правительство исключило из Положения о ПСО пункт, обязывающий эту генерацию продавать э/э не ниже себестоимости.

Как сообщалось, Министерство энергетики накануне сообщало, что после продления действия тарифа "будут проанализированы варианты дальнейшего ценообразования на рынке электроэнергии для населения". Для этого готовится цифровая система, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей. В министерстве отметили, то действующий тариф для населения не покрывает себестоимость производства электроэнергии, поскольку сейчас уже 90% тарифа составляет плата за передачу, распределение и поставку электроэнергии. 

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+8
Благодетели. На целый месяц перенесли.
А с мая влепят по-полной...
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25.03.2021 12:41
+6
ты электроэнергию в кубах измеряешь?
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25.03.2021 18:33
+5
тільки прибор для відмотування кіловат по лічильнику
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25.03.2021 14:34
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7-8 грн за куб.
Спасибки....другого и не ждали............
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25.03.2021 10:58 Відповісти
ты электроэнергию в кубах измеряешь?
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25.03.2021 18:33 Відповісти
Благодетели. На целый месяц перенесли.
А с мая влепят по-полной...
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25.03.2021 12:41 Відповісти
Вивчайте альтернативну енергетику. Насправді це не дорого і не складно. Зебілів не стосується. Вам завжди буде дорого і складно. Селяві.
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25.03.2021 13:18 Відповісти
Для установки в квартирах что там предлагается из альтернативной энергетики?
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25.03.2021 13:36 Відповісти
Солнечные панели на балконе. Полностью покрывает потребности в освещении (LED-лампанми), еще и остается на зарядку телефонов.
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25.03.2021 18:34 Відповісти
экономически обосновать можеш?
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25.03.2021 20:08 Відповісти
Панели на балконе, а аккумуляторы и куча проводки с автоматикой где? В коридоре, или на кухне?
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25.03.2021 20:51 Відповісти
Зроби собі з комп"ютерного кулера вітряк підключи до аккума з дохлого телефона. Половину потреб твоеї комуналки він покриє.
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26.03.2021 05:26 Відповісти
Короче, кружок очумелые ручки. Особенно он покроет мои потребности в стиральной машине или мощном компе с 70 дм ТВ.
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26.03.2021 16:32 Відповісти
Если ветер будет хороший, еще и соседям будешь продавать електричество.
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26.03.2021 16:44 Відповісти
Понятно. Вся эта ипатня с моторчиком и проводами для получения 1 кВт*ч энергии в сутки стоимостью менее 2 грн.? Хз, но любителей такого стимпанка в живую не наблюдал.
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26.03.2021 17:08 Відповісти
тільки прибор для відмотування кіловат по лічильнику
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25.03.2021 14:34 Відповісти
Держава викупляє в атомної енергетики електроенергію по 15 коп. за 1 кВт, в гідроенергетики - взагалі за 1 коп., у зеленої енергетики - по 4-5 грн.
Населення платить 1,68 грн, госпсесктор - від 3,50 і вище.
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25.03.2021 15:11 Відповісти
А Бєн, за скільки гчмузом наперед закупив?
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25.03.2021 19:32 Відповісти
гчмузом по 40коп
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25.03.2021 23:12 Відповісти
"сейчас уже 90% тарифа составляет плата за передачу, распределение и поставку электроэнергии" - стовпи погнили, дроти поржавіли і попадали, трансформатори погоріли.
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25.03.2021 17:08 Відповісти
бесплатно никто ничего уже не меняет давно - хочешь электричество - купи столб, провод, трансформатор и еще заплати на карман облэнерго за возможность подключения!
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25.03.2021 18:22 Відповісти
передача допустим столбы, распределение трансформаторы, счетчики, что такое поставка? Плата кабмину и проплаченным экспертам за разрешение повысить тарифы?
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26.03.2021 10:02 Відповісти
Ахметову все же мало...

"Укрэнерго" не смогло взыскать с компании Ахметова долг на 651 миллион
Банк Ахметова выплатит 1,3 миллиарда дивидендов
"Укртелеком" Ахметова получил 640 миллионов прибыли

когда ж оно с..ко подавится или ему помогут это сделать?
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25.03.2021 21:23 Відповісти
В минулому році рінатік збільшив свої статки в 2,7 рази,в цьому теж хоче!
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26.03.2021 05:16 Відповісти
Продает населению ниже себестоимости, добрая душа, за это боженька его и награждает.
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26.03.2021 10:04 Відповісти

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