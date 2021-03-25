Кабмин продлил действие тарифа на электроэнергию для населения только на месяц

Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Об этом свидетельствует постановление №238 от 24 марта 2021 года, опубликованное на правительственном портале.

Согласно постановлению, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов), передает Интерфакс-Украина.

Помимо этого э/э по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

Вместе с тем к категории потребителей, получающих ресурс по фиксированной цене, отнесены юрлица – собственники жилья для внутренне-перемещенных лиц и религиозные организации в части удовлетворения бытовых нужд.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 и 0,4 этой цены – с 23:00 до 7:00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Правительство также сохранило условия продажи НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения, сохранив цену продажи для НАЭК в размере 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго"– 10 грн/МВт-ч.

При этом правительство исключило из Положения о ПСО пункт, обязывающий эту генерацию продавать э/э не ниже себестоимости.

Как сообщалось, Министерство энергетики накануне сообщало, что после продления действия тарифа "будут проанализированы варианты дальнейшего ценообразования на рынке электроэнергии для населения". Для этого готовится цифровая система, которая поможет государству защищать уязвимых потребителей. В министерстве отметили, то действующий тариф для населения не покрывает себестоимость производства электроэнергии, поскольку сейчас уже 90% тарифа составляет плата за передачу, распределение и поставку электроэнергии.

Напомним, 28 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил новые тарифы на электроэнергию для населения, отменив сниженный тариф на первые 100 кВт-ч в размере 90 копеек. Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 января 2021 года составляет 1,68 грн за кВт-час, независимо от объема потребления.

Очередное повышение тарифов было возможно уже с 1 апреля, но Шмыгаль ранее отмечал, что правительство надеется воздержаться от такого шага, хотя он все-равно возможен в будущем.

Согласно оценкам экспертов Нацбанка, после этого счет в платежке за электричество для каждой семьи вырастет в среднем на 39,2%, что приведет к ускорению общей инфляции в 2021 году на 0,39 процентного пункта.