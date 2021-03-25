Дело об ущербе Службе внешней разведки на 2,2 миллиона передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закончили расследование факта нанесения 2,2 млн грн ущерба Службе внешней разведки Украины (СВР) и направили 25 марта обвинительный акт в отношении трех лиц в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Обвиняемые в период с августа по декабрь 2014 года, злоупотребляя своим служебным положением, организовали государственную закупку. В результате СВР заключила с договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Вопреки нормативным документам СВР внесла полную подписку, а оборудование не получила. Средства, которое госпредприятие получило от СВР за непоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Бывшему замглавы СВР и еще одному чиновнику ведомства выдвинуты подозрения по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, а бвівшему и.о. директора госпредприятия – по ч.2 ст.364, а также ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.209 (легализация полученного преступным путем имущества) и ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

В НАБУ отметили, что расследование указанных фактов их детективы осуществляли еще с октября 2016 года, а 25 февраля 2020 года участникам преступления сообщили о подозрении. 16 апреля того же года стороне защиты открыли материалы следствия для ознакомления.