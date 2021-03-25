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Нардепу Мялику сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на 97 миллионов, – СМИ (обновлено)

Нардепу Мялику сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на 97 миллионов, – СМИ (обновлено)

За уклонение от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн народному депутату Украины сообщено о подозрении.

Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины )", - написала она. 

Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для продажи квартир и нежилых помещений. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн ​​грн", - подчеркнула Венедиктова. 

По информации источников Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате группы "За майбутне" Викторе Мялике. Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области.

Автор: 

Джерело:  Facebook


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"...Украл, выпил - в Верховну Раду. Романтика..."
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25.03.2021 10:18 Відповісти
Наивный зеленый дурачок хочет продать Байдену какого-то лошка вместо Коломойского...
Вова, ты думаешь ты думаешь ты со своим дипломом уристы криворожской папиной бурсы, самый умный еврей? Блинкин закончил Гарвард и Колумбийский университет, имеет огромную юридическую практику в Нью-Йорке (это тебе не пошлые номера воровать на Западе), и ты Вован, думаешь обмануть этих людей?!
1. Коломойский
2. Коломойский
3. Коломойский
4. Ермак
5. Венедиктова
...........
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25.03.2021 11:02 Відповісти
Чекаємо на таке ж фото із зони.
Поруч із Бєнєй та Дубіной.
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25.03.2021 12:28 Відповісти
Так не захотел с бубочкой делиться, вот и результат.
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25.03.2021 12:30 Відповісти

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