Нардепу Мялику сообщили о подозрении за уклонение от уплаты налогов на 97 миллионов, – СМИ (обновлено)
За уклонение от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн народному депутату Украины сообщено о подозрении.
Об этом заявила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
"По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины )", - написала она.
Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов для продажи квартир и нежилых помещений. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.
После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.
"Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%. Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн", - подчеркнула Венедиктова.
По информации источников Интерфакс-Украина, речь идет о народном депутате группы "За майбутне" Викторе Мялике. Согласно информации на сайте Верховной Рады, Мялик был избран в парламент в округе 155 (Ровенская область), самовыдвиженец. На момент избрания депутатом проживал в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области.
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Вова, ты думаешь ты думаешь ты со своим дипломом уристы криворожской папиной бурсы, самый умный еврей? Блинкин закончил Гарвард и Колумбийский университет, имеет огромную юридическую практику в Нью-Йорке (это тебе не пошлые номера воровать на Западе), и ты Вован, думаешь обмануть этих людей?!
1. Коломойский
2. Коломойский
3. Коломойский
4. Ермак
5. Венедиктова
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