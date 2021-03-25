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Київ (4602) тендер (2113) фунікулер (30)

"Киевпастранс" на месяц продлил срок подачи заявок на поставку двух кабин фуникулера

Коммунальное предприятия "Киевпастранс" продлило до 28 апреля срок приема заявок в тендере на поставку столице двух кабин фуникулера на сумму 6,5 млн евро (без НДС), объявленного 29 января в рамках программы "Городской общественный транспорт Украины", реализуемой совместно с Европейским инвестиционным банком.

Об этом говорится в сообщении Официального вестника ЕС.

Первоначально заявки планировалось принимать до 24 марта, а сроки выполнения заказа установлены не позднее сентября 2022 года, передает Интерфакс-Украина.

Помимо кабин для фуникулера, в рамках тендера Киев закупает сопутствующие товары (механизмы и линейное оборудование, тяговую систему электроснабжения, систему зарядку АКБ кабин на конечных станциях), инструменты, запчасти, услуги по обучению персонала.

Фуникулер в Киеве открыт в 1905 году, соединяет две части города - Подол и Верхний город. Последний раз обновлялся в 1984 году.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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у нас водворе такая одна кабинка есть! ..чуть сполоснуть ее и подвесить можно
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25.03.2021 10:08 Відповісти

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