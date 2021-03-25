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Турецкий лоукост AnadoluJet запустит рейсы из Киева и Одессы в Даламан

Турецкий лоукост AnadoluJet запустит рейсы из Киева и Одессы в Даламан

Дочерний лоукостер Turkish Airlines - AnadoluJet - в сезон летней навигации откроет регулярные рейсы из Киева и Одессы в Даламан.

Об этом сообщили avianews.com в украинском офисе авиакомпании.

Полеты из Киева в Даламан стартуют с 30 апреля с частотой два раза в неделю. Самолет будет вылетать из Даламана в Киев по четвергам и воскресеньям в 23:00. Вылеты из Киева запланированы по понедельникам и пятницам в 02:20.

Стоимость авиабилетов Киев-Даламан начинается от $222 в обе стороны с учетом перевозки ручной клади 8 кг и багажа 20 кг.

Рейсы Одесса-Даламан AnadoluJet запустит 2 мая также с частотой два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Даламана в Одессу будут выполняться в 12:00. Обратные вылеты из Одессы в Даламан запланированы на 14:55.

Авиабилеты Одесса-Даламан на рейсы AnadoluJet продаются по цене от $222 в обе стороны с учетом перевозки ручной клади 8 кг и багажа 20 кг.

Ранее AnadoluJet открыл продажи билетов на прямые рейсы Киев-Анкара, которые стартуют с 30 марта.

AnadoluJet предоставляет упрощенный сервис по сравнению с материнской авиакомпанией. В Украину будут летать Boeing 737-800 на 189-мест эконом-класса. Бизнес-класс в самолете отсутствует. 

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Джерело:  avianews.com


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