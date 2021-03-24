Кабмин создал группу для консультаций с ЕС о применении "углеродного налога" к Украине

Кабинет министров Украины 24 марта постановил создать рабочую группу для консультаций с Еврокомиссией о согласовании подхода по применению к Украине будущего "углеродного налога" – механизма углеродной корректировки импорта (CBAM).

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"Представление Еврокомиссией на рассмотрение Европарламента и Европейского совета соответствующего законодательного предложения ожидается к середине 2021 года. Именно поэтому возникла необходимость единого подхода украинской стороны для коммуникации и взаимодействия с Еврокомиссией в вопросе применения к Украине CBAM", – рассказал написал Мокан, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, в рамках рабочей группы планируется выработать консолидированную позицию украинской стороны. Рабочую группу возглавила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее заместителем стал замглавы Минэкономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщалось, официальные документы Еврокомиссии и Европарламента предполагают, что к третьим странам, с которыми у ЕС есть Соглашение об ассоциации или зоне свободной торговли, будет применяться индивидуальный подход при внедрении СВАМ.

CBAM предполагает введение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Предположительно, механизм будет запущен 1 января 2023 года в рамках реализации стратегии Green Deal.