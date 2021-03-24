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Кабмін (7633) село (36) Укрпошта (770)

Кабмин планирует покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел

Кабмин планирует покрыть сетью передвижных отделений

Кабинет министров ставит задачу до конца декабря 2021 года покрыть сетью передвижных отделений АО "Укрпошта" 50% населенных пунктов с населением менее 2 тыс. лиц.

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, передает Интерфакс-Украина

Как указано в документе, принятом на заседании 24 марта, с целью либерализации нормативно-правового регулирования в сфере почтовой связи, в частности, ограничения ценового регулирования почтовой связи соответственно с практиками европейских стран, до июня 2021 года планируется подать в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О почтовой связи".

Как сообщалось, АО "Укрпошта" совместно с Европейским банком реконструкции и развития объявила тендер на закупку 1 860 автомобилей для реализации проекта "Передвижные отделения" в 2021 году.

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Джерело:  Интерфакс-Украина


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