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Полиция раскрыла схему хищения средств на ремонте дорог

Полиция раскрыла схему хищения средств на ремонте дорог

Полицейские разоблачили должностных лиц государственного предприятия, которые организовали схему растраты бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, уголовное производство открыто по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия по предварительному сговору с представителями коммерческих структур допускали завышение цен при закупке строительных материалов и объемов выполненных работ.

Речь идет о заключенных по итогам проведения тендерных процедур на электронной площадке ProZorro договорах на выполнение работ по текущему среднему и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения.

"При этом еще на стадии подготовки тендерных процедур ожидаемая стоимость предмета закупки указывалась завышенная, а публичные закупки проводились в условиях ложной конкуренции. Кроме этого, руководители фирмы-подрядчика, которая победила на тендерных процедурах, вносили в акты выполненных работ данные о приобретении строительных материалов по значительно завышенной стоимости", – сказано в сообщении.

24 марта в Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях полицейские провели ряд санкционированных обысков, во время которых изъяли документацию о выполненных работах на сумму свыше 15 млн грн. Досудебное расследование продолжается.

В полиции уточнили, что злоумышленникам грозит лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Джерело:  Нацполиция


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