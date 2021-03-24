Минздрав разрешил ходить без масок в парках и скверах
Кабинет министров по инициативе Минздрава внес изменения в постановление №230 от 22 марта, которыми определил конкретный перечень мест, где ношение масок является обязательным в регионах "красной зоны" эпидемической опасности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах... В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра", – сказано в сообщении.
Как сообщалось, Кабмин 22 марта запретил находиться в местах общего пользования в регионах, отнесенных к красной зоне эпидемической опасности, без использования масок или респираторов. При этом в документе не уточнялось, в каких именно местах общего пользования необходимо быть в маске, а в каких - нет.
В свою очередь в КГГА со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщили, что данное ограничение касается только улиц, на которых невозможно придерживаться дистанции.
Согласно действующему закону "О благоустройстве населенных пунктов" от 2005 года, к территориям общего пользования отнесены:
- парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки - памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования;
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