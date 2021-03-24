Нацкомиссия одобрила инвестпрограмму "Укрэнерго" на 2021 год в объеме 4,3 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила инвестиционную программу НЭК "Укрэнерго" на 2021 год в объеме 4,33 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе 3,23 млрд грн (75% средств) планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию сетей, а 1,1 млрдгрн (25%) – на новое строительство.

"Львиная доля финансирования (68%) будет осуществляться за счет кредитных средств международных финансовых институтов, с которыми уже длительное время работает "Укрэнерго". Ключевыми из них являются Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и банк правительства Германии KfW", – отмечяается в сообщении.

Основными целями инвестиций в компании указывают замену трансформаторного оборудования, автоматизацию подстанций, развитие сетей для выдачи мощности генерации, в частности Днестровской ГАЭС, а также повышение надежности питания отдельных энергоузлов и пограничных регионов для стабильной работы энергосистемы при дальнейшей интеграции в ENTSO-E.

Как сообщалось, в декабре 2020 года НКРЭКУ одобрила план развития системы передачи НЭК "Укрэнерго" на 2021-2030 годы.

В соответствии с планом, общая ориентировочная стоимость проектов, которые пребывают на стадии реализации и должны быть завершены к 2030 году, составляет 85,8 млрд грн. Еще 67,2 млрд грн понадобится на реализацию проектов, которые находятся на стадии внедрения.