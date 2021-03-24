Нацбанк раскритиковал законопроект о продлении моратория на взыскание жилья по ипотеке

Национальный банк Украины заявляет о нецелесообразности проведения обязательной (принудительной) реструктуризации кредитов в иностранной валюте, одобренной Верховной Радой в первом чтении на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Мы подчеркиваем, что реструктуризация долга валютных заемщиков должно происходить на рыночных, приемлемых и для банков, и для заемщиков, сбалансированных условиях", – сказано в сообщении.

Регулятор отмечает, что механизм для проведения такой реструктуризации уже существует. Во-первых, механизм реструктуризации долга физического лица, возникший по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющегося единственным местом проживания семьи должника, определен Кодексом по процедурам банкротства. Так, в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса – до 21 октября 2024 года – ипотечные кредиты в иностранной валюте могут быть реструктуризированы по процедуре неплатежеспособности физического лица согласно плану реструктуризации или по соглашению на законодательно определенных условиях.

"В ходе реструктуризации арбитром между должником и кредитором является суд, который может оценить обстоятельства дела и положение заемщика. Такой подход дает возможность осуществить реструктуризацию задолженности на справедливых и сбалансированных условиях", – подчеркивает Нацбанк.

Во-вторых, банки разработали и предлагают валютным заемщикам собственные программы добровольной реструктуризации валютной задолженности.

При этом до 21 апреля 2021 года действует мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, который был введен в 2014 году для защиты валютных заемщиков.

"Поскольку заемщики преимущественно так и не начали выполнять обязательства по таким кредитам, это создало риски для устойчивости финансовой системы. Мы считаем, что продление действия моратория на три года, предусмотренное законопроектом №4475, снова законсервирует, а не решит проблему валютных кредитов. К тому же это нивелирует эффективность государственных программ по стимулированию развития ипотеки", – подчеркивается в сообщении.

В то же время НБУ поддерживает предложенные в Налоговый кодекс изменения для освобождения от налогообложения прощенных сумм долга и других доходов, возникающих вследствие реструктуризации кредитов в иностранной валюте. Такие нормы предусмотрены законопроектом №4399, который Верховная Рада также приняла за основу на прошлой неделе.

Как сообщалось, Верховная Рада на прошлой неделе рассмотрела в первом чтении и приняла за основу законопроект №4475, которым предусмотрено проведение реструктуризации всех валютных потребительских кредитов в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком на день реструктуризации.

Также законопроектом предложено установить в течение трех лет запрет принудительно обращать взыскании на жилое недвижимое имущество должника для обеспечения выполнения просроченного обязательства по договору, обязательства по которым реструктуризированы.