БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2449 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 187 18
Данілов (54) карантин (2077) РНБО (498) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

СНБО проведет заседание по коронавирусу, возможен локдаун по всей стране, – Данилов

СНБО проведет заседание по коронавирусу, возможен локдаун по всей стране, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC Украина.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь в связке идет экономика и много других вещей", – сказал Данилов.

На вопрос, может ли на заседании СНБО обсуждаться всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должен самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.

По состоянию на 24 марта решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении девяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.

Автор: 

Джерело:  BBC Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Введут санкции против коронавируса?
показати весь коментар
24.03.2021 22:30
+3
Зеленим злодіям здається що ввімкнувши "шаленний прінтер гривні" вони здатні утримати економіку від краху? Ну не настільки ж вони дурні! Скоріше ці жидобільовички ЗЕ сподіваються шляхом інфляції та голоду утриматись ще якийсь час при владі і уникнути Майдану Лінча. А час наближається. Тік-так, тік-так....
показати весь коментар
25.03.2021 00:22
+3
Что-то никак не могу вспомнить - на каких выборах население голосовало за Ермака, Шмыгаля, Степанова, Данилова, Кулебу, Тарана и проч. ?
Они вообще откуда всплыли ?
показати весь коментар
25.03.2021 08:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
независимо от Ростова, ситуация - плачевна: 50 000 чел в сутки(заболеваемость)
показати весь коментар
25.03.2021 03:32 Відповісти
зебики докатались на лыжах без масок ( в Буковели).
показати весь коментар
25.03.2021 03:36 Відповісти
По поводу Ростова: вы - какой-то сердобольный... Никакого Ростова, та й годi.
показати весь коментар
25.03.2021 03:50 Відповісти
это иносказательно....а по настоящему -вРот...стоЛ
показати весь коментар
25.03.2021 15:58 Відповісти
А не краще, на КОЛ !!!
показати весь коментар
25.03.2021 14:17 Відповісти
Введут санкции против коронавируса?
показати весь коментар
24.03.2021 22:30 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2021 14:18 Відповісти
Зеленим злодіям здається що ввімкнувши "шаленний прінтер гривні" вони здатні утримати економіку від краху? Ну не настільки ж вони дурні! Скоріше ці жидобільовички ЗЕ сподіваються шляхом інфляції та голоду утриматись ще якийсь час при владі і уникнути Майдану Лінча. А час наближається. Тік-так, тік-так....
показати весь коментар
25.03.2021 00:22 Відповісти
ти чортило зроби лохдаун своєму зееленому квартальному виродку, чи криворізькому дебілу не можна робити лохдауну, бо шмаркля зелена і так вже і ЛОХ і ДАУН?!.
показати весь коментар
25.03.2021 06:35 Відповісти
Что-то никак не могу вспомнить - на каких выборах население голосовало за Ермака, Шмыгаля, Степанова, Данилова, Кулебу, Тарана и проч. ?
Они вообще откуда всплыли ?
показати весь коментар
25.03.2021 08:51 Відповісти
...а вот был бы Пётр Алексеич и короновируса никакого не было ...бы)
показати весь коментар
25.03.2021 09:53 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
25.03.2021 11:29 Відповісти
не пройшло і двох днів, як яйцеголова хуцпата наволоч стєпанов базікала про те, що локдауну не буде.
показати весь коментар
25.03.2021 10:08 Відповісти
а никому в голову не пришла идея купить лицензию!!!! на производство вакцины у себя, Австралия, Индия же смогла!!!, эта зараза этим годом не закончится оно будет мутировать и каждый год будет новый заразный штам!!!!!!!!!!!!!!! или продать Пфайзеру завод или долю в фарм заводе что бы у них был интерес!!!
показати весь коментар
25.03.2021 11:21 Відповісти
Степанова кончить.
показати весь коментар
25.03.2021 14:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 