СНБО проведет заседание по коронавирусу, возможен локдаун по всей стране, – Данилов

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время провести отдельное заседание по вопросу ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью BBC Украина.

"В марте прошлого года мы рассматривали этот вопрос на СНБО. Думаю, в ближайшее время будет проведено отдельное заседание СНБО по этому поводу. Это касается не только коронавируса, ведь в связке идет экономика и много других вещей", – сказал Данилов.

На вопрос, может ли на заседании СНБО обсуждаться всеукраинский локдаун, он ответил: "Будет зависеть от поведения людей. Мы настаиваем, что каждая община, согласно закону, должен самостоятельно принимать решение, надо ли ей закрываться, вводить другие ограничения".

"Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдяд, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.

По состоянию на 24 марта решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении девяти регионов – Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Львовская и Черновицкая области.