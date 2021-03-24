Госдеп США предупредил Германию о санкциях против участников проекта "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИДа Германии Хайко Мааса об угрозе введения санкций против компаний, участвующих в российском проекте "Северный поток-2".

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое проходило 23-24 марта в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

"Президент Байден длительное время четко придерживается точки зрения, что "Северный поток-2" – плохая идея. Я подтвердил это в личной беседе с министром иностранных дел Маасом. И я четко дал понять, что фирмы, которые участвуют в строительстве трубопровода, рискуют оказаться под санкциями США", – отметил Блинкен .

Он также пообещал Маасу, что Вашингтон и дальше будет следить за попытками завершить или сертифицировать газопровод.

"И если эти усилия будут иметь место, то мы продемонстрируем решимость в применении санкций", – добавил госсекретарь США.

Блинкен напомнил, что "Северный поток-2" создает угрозу как для Украины, так и для стран ЕС.

"Этот трубопровод раскалывает Европу, а также подвергает Украину и Центральную Европу угрозе манипуляции и принуждения со стороны России. Он также противоречит провозглашенным Европой целям в сфере энергетической безопасности", – пояснил Блинкен.

В то же время госсекретарь США назвал встречу со своим немецким коллегой "прекрасной". Он заверил, что разногласия вокруг "Северного потока-2" не помешают сотрудничеству между Вашингтоном и "одним из ближайших наших союзников" Германией во многих других вопросах.

Как сообщалось, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен обнародовал заявление, в котором призвал участников проекта трубопровода "Северный поток-2" прекратить работы, предупредив, что они находятся под угрозой санкций США.

Американские законодатели от обеих партий настаивают на том, чтобы администрация Байдена приняла более жесткие меры для остановки "Северного потока-2" после того, как новые санкции затронули только одно судно – Fortuna, в отношении которого санкции уже были введены администрацией Трампа.