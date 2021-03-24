Кабмин урегулировал вопрос признания лиц без гражданства

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, принял постановление "О некоторых вопросах признания лицом без гражданства", которым утвержден Порядок рассмотрения заявлений о признании лицом без гражданства, а также образцов сопутствующих документов.

Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, постановление разработано во исполнение требований закона "О внесении изменений в некоторые законы относительно признания лицом без гражданства".

В ведомстве отмечают, что принятие документа является завершающим этапом нормативно-правового регулирования вопросы, касающиеся определения статуса лица без гражданства, который начался еще в 2013 году с момента ратификации Украиной Конвенции о статусе апатридов, учрежденной 28 сентября 1954 года в Нью-Йорке.

"Следовательно, с принятием указанного решения правительства фактически начинается процесс документирования в Украине лиц без гражданства, а указанные категории лиц смогут подавать в территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы соответствующие заявления о признании их лицами без гражданства", – сказано в сообщении.

В итоге после рассмотрения заявлений такие лица смогут получить справку о признании лицом без гражданства, что в дальнейшем станет основанием для получения вида на жительство, разрешения на иммиграцию и вида на жительство, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, гражданства Украины.

"Это даст возможность людям официально трудоустраиваться, получать медицинскую помощь, образование, пенсию и целый спектр других социальных и экономических привилегий. Таким образом будет урегулировано множество вопросов, касающихся лиц, которые длительное время (иногда более 20-25 лет) проживают на территории Украины по недействительным паспортам или вообще без документов, удостоверяющих личность", – пояснили в Госмиграции.

По данным ведомства, в основном это выходцы из республик бывшего СССР, при этом немалое количество из них имеют основания для приобретения гражданства или оформления разрешения на иммиграцию в Украину.

Принятие указанного постановления правительства также позволит урегулировать правовой статус детей, достигших совершеннолетия, но которые из-за отсутствия соответствующих документов у родителей не имеют правовых оснований на оформление личных документов. Проведенный анализ показал, что такие лица есть практически во всех регионах Украины.