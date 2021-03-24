Кабмин сменил директора госкомпании "Региональные электросети"

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, согласовал назначение исполняющим обязанности генерального директора госпредприятия "Региональные электрические сети" (ГП "РЭС") Павла Петченко.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

По данным Министерства энергетики, Петченко с 15 марта 2021 года также исполняет обязанности директора ГП "Украинские газораспределительные сети".

ГП "РЭС" с мая 2017 года возглавлял Сергей Билоус.

Петченко возглавлял "дочку" "Нафтогаза Украина" – ООО "Нафтогаз тепло" – с момента ее создания в августе 2018 года по апрель 2020 года, когда в НАК работал действующий министр Юрий Витренко, отмечает Интерфакс-Украина.

"РЭС" в 2019 году увеличило чистый убыток в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом – до 209,9 млн грн, снизило чистый доход – в 7,3 раза, до 322,4 млн грн. Столь значительно снижение дохода связано с разделением, согласно законодательству, деятельности по распределению и поставке электроэнергии.

"Региональные электросети" поставляют электроэнергию для угольных предприятий, Компания обслуживает принадлежащие ей распределительные электрические сети, которые ранее находились на балансе государственных угольных предприятий и отдельных шахт.

"РЭС" создано в сентябре 2009 года путем переименования "Укрэнерговугилля". В свою очередь, ГП "Укрэнерговугилля" было создано в феврале 2003 года на базе ППЭС "Донецкуголь" для снабжения электроэнергией угольных шахт.