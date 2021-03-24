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СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней. ФОТО

СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней. ФОТО

Сотрудники СБУ заблокировали незаконную схему с драгоценными камнями, противоправно добытым в Украине.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники обрабатывали топаз, берилл и кварц на ювелирном заводе, а затем незаконно вывозили его для продажи за границу.

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес контролировал один из бывших высокопоставленных чиновников времен Виктора Януковича, а организовал – владелец крупной ювелирной компании.

"Злоумышленники противоправно добывали на месторождениях топаз, берилл и кварц без оформления соответствующих разрешительных документов. Добытые драгоценные камни обработанные на мощностях компании и без оформления разрешительных документов вывозились на аукционы в Северной Америке. Также они сбывалось через одну из самых известных сетей ювелирных магазинов в Украине", – сказано в сообщении.

Во время проведения обысков по месту производства и адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли более 2 тонн драгоценных камней.

Драгоценности, в рамках начатого производства по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, направлены на экспертизу.

СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней 01

СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней 02

СБУ обнаружила нелегальный канал вывоза за границу драгоценных камней 03

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