Цены на нефть вернулись к росту из-за аварии сухогруза в Суэцком канале

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду восстанавливаются после падения накануне на фоне беспокойства по поводу поставок из стран Персидского залива из-за блокирования Суецкого пролива.

После инцидента фьючерс на североевропейский сорт Brent дорожает на торгах 24 марта до $62,62 доллара за баррель, что на $1,83 или на 3% больше уровня закрытия торгов накануне, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена барреля американской марки WTI растет на $1,88 – до $59,64.

Цены на нефть выросли после инцидента, заблокировавшего движение судов по Суэцкому каналу, который является важнейшим маршрутом поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США и одним из важнейших торговых маршрутов мира. На него приходится 10% глобального морской торговли, а в 2020 году через него прошли почти 19 тысяч судов, отмечает Deutsche Welle.

В ночь на среду в южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given класса Triple E длиной 400 метров и шириной 59 метров, следовавший из Китая в Роттердам. Он полностью заблокировал движение через канал в обе стороны. По данным агентства Bloomberg, поэтому в Суэцком канале образовалась пробка из более 100 судов.

Тайваньская компания Evergreen, которая зафрахтовала контейнеровоз, сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий. Вследствие порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших при этом не было.

Уже началась спасательная операция, которая может забрать несколько дней. Сейчас окруженный буксирами контейнеровоз, вмещающий 20 000 морских контейнеров, находится у побережья Египта.