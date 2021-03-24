Кабмин утвердил отчет о выполнении госбюджета в 2020 году

Кабинет министров на заседании в среду, 24 марта, утвердил отчет о выполнении закона "О государственном бюджете на 2020 год".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, после этого документ будет передан для рассмотрения Верховной Раде , Счетной палате и президенту.

В министерстве напомнили, что 26 февраля отчет о выполнении госбюджета-2020 был опубликован в "Урядовом курьере".

"Таким образом, Министерство финансов обеспечило выполнение норм бюджетного законодательства по подготовке, публикации и представлению отчета о выполнении закона "О государственном бюджете на 2020 год" на рассмотрение Кабинета министров", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным отчета Минфина, в 2020 году в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов, что на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра основного финансового документа. Бюджетные расходы, по словам Улютина, в прошлом году достигли почти 1,29 трлн грн. Дефицит госбюджета составил 218 млрд грн или около 5,3% ВВП при запланированном показателе в 7,5% ВВП.