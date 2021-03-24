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Бюро экономический безопасности начнет работу в сентябре, – Кабмин

Бюро экономический безопасности начнет работу в сентябре, – Кабмин

Кабинет министров ожидает запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) в сентябре этого года, а ликвидацию Государственной фискальной службы (ГФС) планирует в октябре.

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в документе, принятом на заседании 24 марта, в отношении налоговой политики планируется разработка законопроекта с поправками в Налоговый кодекс относительно реформы местных налогов. Министерство финансов должно подать указанный проект закона на рассмотрение Кабмина в апреле.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 22 марта подписал закон "О Бюро экономической безопасности", которое должно сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты работа налоговой милиции была продлена на полгода.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Та-а-а-а-ам
В том сентя-ябре...
Клено-о-о-овый лист
Светился, как звезда.....
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24.03.2021 17:00 Відповісти

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