Нацкомиссия оштрафовала "Черниговгаз Сбыт" по жалобе горсовета

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала ООО "Черниговгаз сбыт" на 204 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение принято по обращению Батуринской объединенной территориальной общины Бахмачского района Черниговской области.

НРКЭКУ установила, что указанный поставщик после заключения договора о поставках газа несколько раз в течение месяца повышал цену, что влекло за собой необходимость перераспределения средств и нового прохождения тендерных процедур для Батуринского горсовета.

"При этом небытовые потребители Батуринской объединенной территориальной общины – школы, детские сады, больница, школы искусств во время отопительного сезона оказывались под риском остаться без отопления в период проведения новых тендерных процедур", – отмечается в сообщении.

Регулятор установил, что поставщик не соблюдал требования Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, Правил поставки природного газа и других нормативно-правовых актов, регулирующих рынок природного газа.

В частности, "Черниговгаз Сбыт" нарушил требования в части надлежащего сообщения потребителя поставщиком о его намерении изменить условия договора поставки природного газа не позднее чем за 30 дней до вступления их в силу.

"Учитывая грубое нарушение законодательства регулятор принял решение о наложении на ООО "Черниговгаз Сбыт" штрафа в размере 204 тыс. грн. Повторное нарушение и/или злоупотребление со стороны этой компании приведет к аннулированию лицензии по осуществлению хозяйственной деятельности по поставке природного газа", – подчеркивают в НКРЭКУ.

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Как сообщалось, ранее Батуринский горосовет направил жалобу в НКРЭКУ на злоупотребления со стороны ООО "Черниговгаз Сбыт".

В горсовете отмечают, что 29 декабря подписали договор о поставке газа для потребностей небытовых потребителей с "Черниговгаз Сбыт". Общая цена одного кубометра газа на период с 1 января до 31 декабря 2021 года по договору составляла 4,91 грн с учетом НДС.

Однако вместе с этим, в январе 2021 года Батуринский городской совет получил от компании еще тр дополнительных договора, которые увеличивают стоимость газа минимум на 33%. В феврале горсовет получил четвертый дополнительный договор, который снова увеличивает цену на природный газ – до 7,2 грн за кубометр.

Напомним, 12 февраля НКРЭКУ приняла решение аннулировать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе. Подобное решение было принято впервые – в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий.