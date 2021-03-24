Кабмин запланировал провести ІТ-аудит таможни

Кабинет министров намерен до сентября этого года провести ІТ-аудит, как минимум, двух таможен.

Об этом свидетельствует проект Плана приоритетных действий правительства, принятый на заседании 24 марта, передает Интерфакс-Украина.

Как указано в материалах к соответствующему проекту распоряжения, Гостаможня и Минфин в апреле должны создать на сайте таможни открытую обезличенную онлайн-базу данных таможенной стоимости товаров.

Согласно проекту Плана, благодаря внедрению модулей автоматизированных решений при выполнении таможенных формальностей уже в апреле таможня должна ежедневно оформлять в среднем 500 таможенных деклараций без участия таможенника.

Относительно процедуры совместного транзита и упрощения формальностей в торговле товарами, проект плана предусматривает направление в декабре этого года запроса европейской стороне на проведение комплексной миссии по оцениванию готовности к присоединению к соответствующей конвенции.