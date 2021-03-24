Производитель автомобилей Skoda в Украине получил 40 миллионов убытка

Выпускающее автомобили Skoda в Закарпатской области АО "Еврокар", которое входит в группу компаний "Атолл Холдинг", завершило 2020 год, по предварительным данным, с убытком 40,6 млн грн, тогда как в 2019 году чистая прибыль составляла 213,3 млн грн.

Согласно информации к повестке дня общего собрания акционеров "Еврокара" 27 апреля, его нераспределенная прибыль к началу 2021 года составляла 80,9 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

За 2020 год "Еврокар" сократил текущие обязательства почти втрое –до 202,6 млн грн, но нарастил долгосрочные на 44% – до 1,33 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность составила 662,47 млн грн, увеличившись за год на 51%, а активы в целом сократились незначительно – до 1,87 млрд грн.

Собственный капитал "Еврокара" к началу 2021 года составил 346,36 млн грн, в том числе уставный не изменился – 234,48 млн грн.

"Еврокар" в 2020 году снизил выпуск автомобилей Skoda на 46% к 2019 году – до 3 386 единиц.

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По данным Auto-Сonsulting, в 2020 году, как и годом ранее, автомобили Skoda в Украине заняли четвертую строчку рейтинга продаж новых легковых авто с падением на 18% – до 5,09 тыс., а доля рынка (легковых и легких коммерческих) составила 5,33% против 6,36% годом ранее.

"Еврокар" выпускает легковые автомобили с декабря 2001 года. В настоящее время собирает авто методом крупноузловой сборки.

Согласно данным НКЦБФР, по состоянию на четвертый квартал 2020 года, более 68,84% акций АО "Еврокар" владеет АО "Атолл Холдинг", бенефициаром-контролером которого является Олег Боярин, еще 20% владеет ООО "Простир Капитал", 10% – польская "Иберия Мотор Компани".

Финотчеты "Еврокара" за 2019 и 2018 годы в системе раскрытия информации НКЦБФР отсутствуют. В 2017 году чистый доход предприятия вырос на 60,3% к предыдущему году – до 2,51 млрд грн.